ФАС проанализирует наценки на отдельные продукты

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба Федеральная антимонопольная служба намерена разобраться с высокими наценками на некоторые продукты, которые установили крупнейшие ретейлеры.

ФАС проанализирует причины высоких наценок на отдельные продукты питания. Соответствующий запрос ведомство направило в десять крупнейших федеральных торговых сетей", — говорится в релизе.

Речь идет о сетях:

Х5;

"Магнит";

"Дикси";

"Ашан";

"О'Кей";

"Лента";

"Гиперглобус";

"Мария Ра";

"Монетка";

"Азбука вкуса".

Во время проверки средневзвешенных закупочных и розничных цен в январе — августе ФАС выявила случаи установления этими ретейлерами высоких средневзвешенных наценок. У сетей запросили пояснения о причинах таких решений.

Ответы ведомство изучит на предмет соблюдения закона о защите конкуренции, а в случае выявления нарушений примет меры антимонопольного реагирования.

Ретейлерам служба предлагает добровольно снизить и в дальнейшем ограничивать наценки на самые востребованные социально значимые товары, а также напомнила о необходимости соблюдать принципы ответственного ценообразования.