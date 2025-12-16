https://ria.ru/20251216/fas-2062339353.html
ФАС проанализирует наценки на отдельные продукты
ФАС проанализирует наценки на отдельные продукты
Федеральная антимонопольная служба намерена разобраться с высокими наценками на некоторые продукты, которые установили крупнейшие ретейлеры. РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T12:10:00+03:00
2025-12-16T12:10:00+03:00
2025-12-16T17:19:00+03:00
экономика
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
дикси
ашан
россия
ФАС проанализирует наценки на отдельные продукты
ФАС проанализирует причины высоких наценок на отдельные продукты питания
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости.
Федеральная антимонопольная служба намерена
разобраться с высокими наценками на некоторые продукты, которые установили крупнейшие ретейлеры.
"ФАС
проанализирует причины высоких наценок на отдельные продукты питания. Соответствующий запрос ведомство направило в десять крупнейших федеральных торговых сетей", — говорится в релизе.
- Х5;
- "Магнит";
- "Дикси";
- "Ашан";
- "О'Кей";
- "Лента";
- "Гиперглобус";
- "Мария Ра";
- "Монетка";
- "Азбука вкуса".
Во время проверки средневзвешенных закупочных и розничных цен в январе — августе ФАС выявила случаи установления этими ретейлерами высоких средневзвешенных наценок. У сетей запросили пояснения о причинах таких решений.
Ответы ведомство изучит на предмет соблюдения закона о защите конкуренции, а в случае выявления нарушений примет меры антимонопольного реагирования.
Ретейлерам служба предлагает добровольно снизить и в дальнейшем ограничивать наценки на самые востребованные социально значимые товары, а также напомнила о необходимости соблюдать принципы ответственного ценообразования.
В середине октября ФАС сообщила, что проанализирует наценки на 29 категорий продовольственных товаров в 12 крупнейших торговых сетях. Как отмечали в ведомстве, это позволит выяснить, какие наценки сети устанавливают на наиболее востребованные продукты и как они транслируют изменения закупочных цен в стоимость на полках.