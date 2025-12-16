Рейтинг@Mail.ru
ФАС проанализирует наценки на отдельные продукты - РИА Новости, 16.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:10 16.12.2025 (обновлено: 17:19 16.12.2025)
https://ria.ru/20251216/fas-2062339353.html
ФАС проанализирует наценки на отдельные продукты
ФАС проанализирует наценки на отдельные продукты - РИА Новости, 16.12.2025
ФАС проанализирует наценки на отдельные продукты
Федеральная антимонопольная служба намерена разобраться с высокими наценками на некоторые продукты, которые установили крупнейшие ретейлеры. РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T12:10:00+03:00
2025-12-16T17:19:00+03:00
экономика
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
дикси
ашан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/06/2015353335_0:135:3162:1914_1920x0_80_0_0_57b881c2cc16e05ce34b1f66152f33f1.jpg
https://ria.ru/20251216/fas-2062321939.html
https://ria.ru/20241011/fas-1977682764.html
https://ria.ru/20250402/tseny-2008837931.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/06/2015353335_431:0:3162:2048_1920x0_80_0_0_dda2008895674eb6b145df62e667db13.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), дикси, ашан
Экономика, Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Дикси, Ашан
ФАС проанализирует наценки на отдельные продукты

ФАС проанализирует причины высоких наценок на отдельные продукты питания

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкПокупатели в супермаркете
Покупатели в супермаркете - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Покупатели в супермаркете. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба намерена разобраться с высокими наценками на некоторые продукты, которые установили крупнейшие ретейлеры.
"ФАС проанализирует причины высоких наценок на отдельные продукты питания. Соответствующий запрос ведомство направило в десять крупнейших федеральных торговых сетей", — говорится в релизе.
Мужчина фотографирует табло вылета - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
ФАС выдала предупреждения еще 12 аэропортам
11:39
Речь идет о сетях:
  • Х5;
  • "Магнит";
  • "Дикси";
  • "Ашан";
  • "О'Кей";
  • "Лента";
  • "Гиперглобус";
  • "Мария Ра";
  • "Монетка";
  • "Азбука вкуса".
Во время проверки средневзвешенных закупочных и розничных цен в январе — августе ФАС выявила случаи установления этими ретейлерами высоких средневзвешенных наценок. У сетей запросили пояснения о причинах таких решений.
Продавцы рыбного отдела - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
ФАС проверит цены на популярные виды рыбы
11 октября 2024, 20:35
Ответы ведомство изучит на предмет соблюдения закона о защите конкуренции, а в случае выявления нарушений примет меры антимонопольного реагирования.
Ретейлерам служба предлагает добровольно снизить и в дальнейшем ограничивать наценки на самые востребованные социально значимые товары, а также напомнила о необходимости соблюдать принципы ответственного ценообразования.
В середине октября ФАС сообщила, что проанализирует наценки на 29 категорий продовольственных товаров в 12 крупнейших торговых сетях. Как отмечали в ведомстве, это позволит выяснить, какие наценки сети устанавливают на наиболее востребованные продукты и как они транслируют изменения закупочных цен в стоимость на полках.
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
Краснов рассказал о ситуации с завышением цен на продукты и лекарства
2 апреля, 11:03
 
ЭкономикаРоссияФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)ДиксиАшан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала