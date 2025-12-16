Лидеры ЕС обсудят укрепление обороны на границе с Россией

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Лидеры восьми стран ЕС обсудят укрепление обороны на границе с Россией на саммите "Восточный фланг", который пройдет в понедельник в Хельсинки.

Финский премьер ранее заявил, что в ходе встречи европейские лидеры намерены начать работу над конкретными мерами по укреплению обороны. По словам Орпо, цель состоит в том, чтобы "послать четкий сигнал Брюсселю" и получить финансирование проектов для укрепления обороны восточного фланга ЕС, включая безопасность границ, противовоздушную оборону, борьбу с беспилотниками, а также развитие сухопутных сил.