МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Лидеры восьми стран ЕС обсудят укрепление обороны на границе с Россией на саммите "Восточный фланг", который пройдет в понедельник в Хельсинки.
Финский премьер ранее заявил, что в ходе встречи европейские лидеры намерены начать работу над конкретными мерами по укреплению обороны. По словам Орпо, цель состоит в том, чтобы "послать четкий сигнал Брюсселю" и получить финансирование проектов для укрепления обороны восточного фланга ЕС, включая безопасность границ, противовоздушную оборону, борьбу с беспилотниками, а также развитие сухопутных сил.
Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что РФ не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти Российской Федерации не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.