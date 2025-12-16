"Будет война". Европе осталось несколько дней до рокового решения

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости, Михаил Катков. Власти ЕС заморозили российские активы бессрочно. Это должно стать прологом к так называемому репарационному кредиту для Украины, о котором главы стран Евросоюза должны договориться на саммите 18-19 декабря. О "хитром" плане Еврокомиссии — в материале РИА Новости.

Свадьба в Малиновке

Подавляющее большинство участников ЕС на уровне послов поддержали бессрочную блокировку средств Банка России на общую сумму 210 миллиардов евро. Раньше продлевали каждые полгода.

© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert Урсула фон дер Ляйен © AP Photo / Geert Vanden Wijngaert Урсула фон дер Ляйен

"В последние недели мы хорошо видели, что у других стран, помимо европейцев, возникало желание решать за нас судьбу и назначение этих активов. А поскольку это никому непозволительно, мы блокируем данные суммы на столько, на сколько необходимо", — сказал глава французского МИД Жан-Ноэль Барро.

Канцлер Германии Фридрих Мерц уверен, что теперь Киев получит 140 миллиардов евро в виде беспроцентных кредитов. Представитель Еврокомиссии Балаж Уйвари рассчитывает на 170 миллиардов.

Однако не все настроены столь оптимистично. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уверен: бессрочная заморозка нанесла ущерб ЕС. По его словам, евробюрократы "перешли Рубикон" и "изнасиловали" европейскую правовую систему, когда запретили накладывать вето во время голосования по этому вопросу.

© AP Photo / Evan Vucci Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи с президентом США Дональдом Трампом © AP Photo / Evan Vucci Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи с президентом США Дональдом Трампом

"Обходя Венгрию и нарушая законодательство средь бела дня, брюссельцы предпринимают шаги по захвату российских активов — это объявление войны", — подчеркнул он.

Против выступила и Бельгия, контролирующая большую часть суммы. Как сообщает Politico, там требуют от ЕС предоставить финансовые гарантии на случай конфискации Москвой бельгийских активов в России.

© AP Photo / Sylvain Plazy Здание штаб-квартиры Euroclear в Брюсселе © AP Photo / Sylvain Plazy Здание штаб-квартиры Euroclear в Брюсселе

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо подчеркнул, что ни при каких условиях не поддержит "репарационный заем", если деньги направят на военные нужды. Также представители Италии, Мальты и Болгарии призвали Еврокомиссию и Евросовет искать альтернативу конфискации, хотя и одобрили бессрочную заморозку.

Дальнейшую судьбу российской собственности обсудят на саммите ЕС в Брюсселе 18-19 декабря.

За двумя зайцами

Напомним: Евросоюз и страны G7 заблокировали около половины российских валютных резервов. Более 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийского депозитария Euroclear.

© AP Photo / Toby Melville Фридрих Мерц, Кир Стармер, Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон во время встречи в Лондоне © AP Photo / Toby Melville Фридрих Мерц, Кир Стармер, Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон во время встречи в Лондоне

Просто так передать Киеву эти средства опасно — чревато мощным ударом по инвестиционному климату ЕС. Поэтому евробюрократы придумали хитрую, как им кажется, формулу. Предстоит выпуск облигаций.

"Речь не идет о прямом изъятии или продаже российских активов — формально они остаются замороженными. Механизм строится вокруг доходов с этих средств, прежде всего процентов и инвестиционной прибыли, которую получают европейские депозитарии (в частности, Euroclear). Идея в том, чтобы использовать будущий заработок как обеспечение облигаций. Ценные бумаги разместят на рынках капитала, а вырученные средства направлят на финансирование Украины. По сути, это заимствования под залог ожидаемых доходов, а не под сами активы. В ЕК утверждают, что право собственности России якобы не нарушается, а используется лишь финансовый поток, возникающий из-за заморозки", — объясняет инвестиционный советник, основатель университета "Финансология" Юлия Кузнецова.

© AP Photo / Virginia Mayo Штаб-квартира Евросоюза в Брюсселе © AP Photo / Virginia Mayo Штаб-квартира Евросоюза в Брюсселе

Но юридические риски этого плана крайне высоки. Даже использование процентов без согласия собственника можно квалифицировать как нарушение международного права и принципа иммунитета государственных резервов. К тому же возникает опасный прецедент, подрывающий доверие к европейской финансовой системе как "тихой гавани".

Есть и другие трудности. В частности, отмечает эксперт, спрос на облигации будет очень ограниченным. Основными покупателями, скорее всего, выступят государственные или квазигосударственные структуры ЕС, аффилированные с властями банки и фонды развития, а также инвесторы, готовые идти на сильные политические и юридические риски ради более высокой доходности.

© AP Photo / Omar Havana Глава Европейского совета Антониу Кошта, Владимир Зеленский и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите ЕС в Брюсселе © AP Photo / Omar Havana Глава Европейского совета Антониу Кошта, Владимир Зеленский и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите ЕС в Брюсселе

"Это не рыночный инструмент в классическом понимании. Их привлекательность обеспечивается политической мотивацией и, возможно, неформальными гарантиями со стороны властей ЕС. Для глобального частного капитала такие бумаги токсичны: слишком высока вероятность признания схемы незаконной, судебных разбирательств", — подчеркнула Кузнецова.

По ее мнению, привлечь удастся максимум несколько десятков миллиардов. И это механизм недолгосрочный. "По сути, разовая политическая конструкция, которая грозит дорого обойтись европейской финансовой системе", — заключает собеседница РИА Новости.

Ответный удар

В ответ на попытку кражи ЦБ России подал иск к Euroclear на сумму больше 18 триллионов рублей, сообщили в пресс-службе Арбитражного суда Москвы. Это эквивалентно 194 миллиардам евро — примерно трети ВВП Бельгии. А когда "репарационный кредит" запустят, ЕС получит еще больше проблем.

Причем, указывает замдиректора ИНИОН РАН Татьяна Пархалина, не только от Москвы, но и от Вашингтона. Ведь Дональд Трамп предлагал Брюсселю передать замороженные средства американским компаниям, которые займутся послевоенным восстановлением Украины.

© AP Photo / Alex Brandon Президент США Дональд Трамп © AP Photo / Alex Brandon Президент США Дональд Трамп

"Но Мерц прямо заявил, что США — больше не союзник ЕС, а конкурент. Такого кризиса в евро-атлантических отношениях еще не было. Нынешние действия Еврокомиссии можно расценивать как вызов американцам, и Трамп вполне способен дать старт новому витку тарифной войны. Неизвестно, готовы ли европейцы к этому. Не исключено, что ради самозащиты они попробуют сблизиться с Китаем", — рассуждает эксперт.