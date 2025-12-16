Рейтинг@Mail.ru
08:00 16.12.2025 (обновлено: 11:06 16.12.2025)
"Будет война". Европе осталось несколько дней до рокового решения
"Будет война". Европе осталось несколько дней до рокового решения
Власти ЕС заморозили российские активы бессрочно. Это должно стать прологом к так называемому репарационному кредиту для Украины, о котором главы стран... РИА Новости, 16.12.2025
в мире, украина, россия, москва, виктор орбан, фридрих мерц, евросоюз, еврокомиссия, euroclear, дональд трамп, санкции в отношении россии
"Будет война". Европе осталось несколько дней до рокового решения

Пархалина: Трамп может начать торговую войну с ЕС за российские активы

© AP Photo / Jean-Francois BadiasВоеннослужащие с флагом ЕС в Страсбурге
Военнослужащие с флагом ЕС в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© AP Photo / Jean-Francois Badias
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости, Михаил Катков. Власти ЕС заморозили российские активы бессрочно. Это должно стать прологом к так называемому репарационному кредиту для Украины, о котором главы стран Евросоюза должны договориться на саммите 18-19 декабря. О "хитром" плане Еврокомиссии — в материале РИА Новости.

Свадьба в Малиновке

Подавляющее большинство участников ЕС на уровне послов поддержали бессрочную блокировку средств Банка России на общую сумму 210 миллиардов евро. Раньше продлевали каждые полгода.
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertУрсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Урсула фон дер Ляйен
"В последние недели мы хорошо видели, что у других стран, помимо европейцев, возникало желание решать за нас судьбу и назначение этих активов. А поскольку это никому непозволительно, мы блокируем данные суммы на столько, на сколько необходимо", — сказал глава французского МИД Жан-Ноэль Барро.
Канцлер Германии Фридрих Мерц уверен, что теперь Киев получит 140 миллиардов евро в виде беспроцентных кредитов. Представитель Еврокомиссии Балаж Уйвари рассчитывает на 170 миллиардов.
Однако не все настроены столь оптимистично. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уверен: бессрочная заморозка нанесла ущерб ЕС. По его словам, евробюрократы "перешли Рубикон" и "изнасиловали" европейскую правовую систему, когда запретили накладывать вето во время голосования по этому вопросу.
© AP Photo / Evan VucciПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи с президентом США Дональдом Трампом
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи с президентом США Дональдом Трампом - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи с президентом США Дональдом Трампом
"Обходя Венгрию и нарушая законодательство средь бела дня, брюссельцы предпринимают шаги по захвату российских активов — это объявление войны", — подчеркнул он.
Против выступила и Бельгия, контролирующая большую часть суммы. Как сообщает Politico, там требуют от ЕС предоставить финансовые гарантии на случай конфискации Москвой бельгийских активов в России.
© AP Photo / Sylvain PlazyЗдание штаб-квартиры Euroclear в Брюсселе
Здание штаб-квартиры Euroclear в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© AP Photo / Sylvain Plazy
Здание штаб-квартиры Euroclear в Брюсселе
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо подчеркнул, что ни при каких условиях не поддержит "репарационный заем", если деньги направят на военные нужды. Также представители Италии, Мальты и Болгарии призвали Еврокомиссию и Евросовет искать альтернативу конфискации, хотя и одобрили бессрочную заморозку.
Дальнейшую судьбу российской собственности обсудят на саммите ЕС в Брюсселе 18-19 декабря.
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Такое не пережить. Евросоюз поплатился за нападки на Россию
5 декабря, 08:00

За двумя зайцами

Напомним: Евросоюз и страны G7 заблокировали около половины российских валютных резервов. Более 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийского депозитария Euroclear.
© AP Photo / Toby MelvilleФридрих Мерц, Кир Стармер, Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон во время встречи в Лондоне
Фридрих Мерц, Кир Стармер, Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон во время встречи в Лондоне - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© AP Photo / Toby Melville
Фридрих Мерц, Кир Стармер, Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон во время встречи в Лондоне
Просто так передать Киеву эти средства опасно — чревато мощным ударом по инвестиционному климату ЕС. Поэтому евробюрократы придумали хитрую, как им кажется, формулу. Предстоит выпуск облигаций.
"Речь не идет о прямом изъятии или продаже российских активов — формально они остаются замороженными. Механизм строится вокруг доходов с этих средств, прежде всего процентов и инвестиционной прибыли, которую получают европейские депозитарии (в частности, Euroclear). Идея в том, чтобы использовать будущий заработок как обеспечение облигаций. Ценные бумаги разместят на рынках капитала, а вырученные средства направлят на финансирование Украины. По сути, это заимствования под залог ожидаемых доходов, а не под сами активы. В ЕК утверждают, что право собственности России якобы не нарушается, а используется лишь финансовый поток, возникающий из-за заморозки", — объясняет инвестиционный советник, основатель университета "Финансология" Юлия Кузнецова.
© AP Photo / Virginia MayoШтаб-квартира Евросоюза в Брюсселе
Штаб-квартира Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Штаб-квартира Евросоюза в Брюсселе
Но юридические риски этого плана крайне высоки. Даже использование процентов без согласия собственника можно квалифицировать как нарушение международного права и принципа иммунитета государственных резервов. К тому же возникает опасный прецедент, подрывающий доверие к европейской финансовой системе как "тихой гавани".
Есть и другие трудности. В частности, отмечает эксперт, спрос на облигации будет очень ограниченным. Основными покупателями, скорее всего, выступят государственные или квазигосударственные структуры ЕС, аффилированные с властями банки и фонды развития, а также инвесторы, готовые идти на сильные политические и юридические риски ради более высокой доходности.
© AP Photo / Omar HavanaГлава Европейского совета Антониу Кошта, Владимир Зеленский и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите ЕС в Брюсселе
Глава Европейского совета Антониу Кошта, Владимир Зеленский и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© AP Photo / Omar Havana
Глава Европейского совета Антониу Кошта, Владимир Зеленский и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите ЕС в Брюсселе
"Это не рыночный инструмент в классическом понимании. Их привлекательность обеспечивается политической мотивацией и, возможно, неформальными гарантиями со стороны властей ЕС. Для глобального частного капитала такие бумаги токсичны: слишком высока вероятность признания схемы незаконной, судебных разбирательств", — подчеркнула Кузнецова.
По ее мнению, привлечь удастся максимум несколько десятков миллиардов. И это механизм недолгосрочный. "По сути, разовая политическая конструкция, которая грозит дорого обойтись европейской финансовой системе", — заключает собеседница РИА Новости.
Участник акции протеста с флагом Евросоюза - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
"Снарядов не будет". Украина потеряла стратегического партнера в Европе
10 декабря, 08:00

Ответный удар

В ответ на попытку кражи ЦБ России подал иск к Euroclear на сумму больше 18 триллионов рублей, сообщили в пресс-службе Арбитражного суда Москвы. Это эквивалентно 194 миллиардам евро — примерно трети ВВП Бельгии. А когда "репарационный кредит" запустят, ЕС получит еще больше проблем.
Причем, указывает замдиректора ИНИОН РАН Татьяна Пархалина, не только от Москвы, но и от Вашингтона. Ведь Дональд Трамп предлагал Брюсселю передать замороженные средства американским компаниям, которые займутся послевоенным восстановлением Украины.
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп
"Но Мерц прямо заявил, что США — больше не союзник ЕС, а конкурент. Такого кризиса в евро-атлантических отношениях еще не было. Нынешние действия Еврокомиссии можно расценивать как вызов американцам, и Трамп вполне способен дать старт новому витку тарифной войны. Неизвестно, готовы ли европейцы к этому. Не исключено, что ради самозащиты они попробуют сблизиться с Китаем", — рассуждает эксперт.
Через пять лет во многих странах ЕС, прежде всего в Германии и Франции, к власти могут прийти совсем другие политики, продолжает она. Но решения ЕК уже не отменить. И без последствий для Европы это точно не обойдется.
 
В миреУкраинаРоссияМоскваВиктор ОрбанФридрих МерцЕвросоюзЕврокомиссияEuroclearДональд ТрампСанкции в отношении России
 
 
