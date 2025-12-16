Рейтинг@Mail.ru
ЕП проголосует по кредиту Украине на основе российских активов в январе
15:40 16.12.2025 (обновлено: 15:41 16.12.2025)
ЕП проголосует по кредиту Украине на основе российских активов в январе
ЕП проголосует по кредиту Украине на основе российских активов в январе
Европарламент проголосует по предложению о предоставлении Украине кредита на основе активов РФ во время сессии с 19 по 22 января 2026 года после утверждения... РИА Новости, 16.12.2025
экономика
украина
россия
киев
евросоюз
европарламент
еврокомиссия
санкции в отношении россии
украина
россия
киев
экономика, украина, россия, киев, евросоюз, европарламент, еврокомиссия, санкции в отношении россии
Экономика, Украина, Россия, Киев, Евросоюз, Европарламент, Еврокомиссия, Санкции в отношении России
ЕП проголосует по кредиту Украине на основе российских активов в январе

ЕП проголосует по кредиту Украине на основе активов РФ в январе 2026 года

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Евросоюза возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе, Бельгия
Флаги Евросоюза возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Евросоюза возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе, Бельгия. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 16 дек – РИА Новости. Европарламент проголосует по предложению о предоставлении Украине кредита на основе активов РФ во время сессии с 19 по 22 января 2026 года после утверждения активации экстренной процедуры, позволяющей сократить сроки рассмотрения, говорится в опубликованном заявлении на сайте законодательного органа.
Во вторник Европарламент поддержал запрос о применении ускоренной процедуры рассмотрения законодательного предложения о предоставлении кредита Украине на основе активов Банка России.
Флаги Великобритании на фоне Биг-Бена в Лондоне
СВР узнала, для чего Британия призывает к изъятию российских активов
СВР узнала, для чего Британия призывает к изъятию российских активов
11:01
"После решения об ускорении процедуры депутаты Европарламента намерены принять свою позицию по инициативе перед началом переговоров с правительствами государств-членов на следующей пленарной сессии, которая пройдет с 19 по 22 января 2026 года", - сказано в документе.
Уточняется, что этот новый инструмент, в случае его одобрения во время заседания Евросовета 18-19 декабря, будет направлен на поддержку финансовых потребностей Украины и ее государственного бюджета, включая военные возможности, а также оборонную промышленность страны и ее интеграцию в Европейскую оборонно-промышленную базу.
Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
Канцлер Германии Фридрих Мерц
Россия не получит доступа к замороженным активам, заявил Мерц
Россия не получит доступа к замороженным активам, заявил Мерц
Вчера, 20:36
Бельгия, Италия, Мальта, Словакия, Венгрия, Болгария Euroclear и Европейский центральный банк (ЕЦБ) выступили против предложения Еврокомиссии выделить Украине кредит под российские суверенные активы, а Франция также выступила против использования российских активов, хранящихся в коммерческих банках. Но предложение все равно отправилось на техническое согласование постпредам стран ЕС и оно будет вынесено на голосование на европейском саммите в середине декабря. В свою очередь глава Euroclear Валери Урбен в интервью бельгийским СМИ заявила, что активы ЦБ РФ - это деньги российского народа, и пригрозила пойти в суд, если ЕК сможет продавить свое решение.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноября 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.
Владимир Зеленский в Берлине - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Зеленский признал, что Киеву могут не достаться замороженные активы России
03:16
 
ЭкономикаУкраинаРоссияКиевЕвросоюзЕвропарламентЕврокомиссияСанкции в отношении России
 
 
Заголовок открываемого материала