Глава Минобороны Словакии заявил об усталости ЕС от конфликта на Украине

БРАТИСЛАВА, 16 дек - РИА Новости. Европа устала от конфликта на Украине, европейские государства колеблются с ее дальнейшим финансированием, поэтому и возникла идея использовать в пользу Киева замороженные активы РФ, считает министр обороны Словакии Роберт Калиняк.
"Россия стремится добиться своих территориальных целей и сегодня предлагает вариант, которые представляет как "без боя или с боем". Это реальность, которую необходимо признать. Мы должны различать то, что мы хотим, и то, что является реальностью. Мы хотим, чтобы Украина победила и вернула все свои территории, но желание еще не значит политическую и военную реальность. Европа устала, никто не хочет посылать собственных солдат, и государства уже колеблются с финансированием, поэтому и говорится о замороженных российских активах", - сказал Калиняк в интервью словацкому изданию Pravda.
Он отметил, что пространство для более выгодных для Украины компромиссов было сразу после начала конфликта в 2022 году, но сейчас ситуация кардинально изменилась.
"Если не существует давления, которое бы другой стороне (РФ - ред.) принесло реальные минусы, почему она должна идти на компромисс? Чем дольше тянется конфликт, тем больший ущерб понесет Украина", - заключил Калиняк.