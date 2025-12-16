Рейтинг@Mail.ru
16.12.2025
13:16 16.12.2025
Глава Минобороны Словакии заявил об усталости ЕС от конфликта на Украине
Глава Минобороны Словакии заявил об усталости ЕС от конфликта на Украине
в мире, украина, европа, россия, роберт калиняк, евросоюз, словакия
В мире, Украина, Европа, Россия, Роберт Калиняк, Евросоюз, Словакия
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
БРАТИСЛАВА, 16 дек - РИА Новости. Европа устала от конфликта на Украине, европейские государства колеблются с ее дальнейшим финансированием, поэтому и возникла идея использовать в пользу Киева замороженные активы РФ, считает министр обороны Словакии Роберт Калиняк.
"Россия стремится добиться своих территориальных целей и сегодня предлагает вариант, которые представляет как "без боя или с боем". Это реальность, которую необходимо признать. Мы должны различать то, что мы хотим, и то, что является реальностью. Мы хотим, чтобы Украина победила и вернула все свои территории, но желание еще не значит политическую и военную реальность. Европа устала, никто не хочет посылать собственных солдат, и государства уже колеблются с финансированием, поэтому и говорится о замороженных российских активах", - сказал Калиняк в интервью словацкому изданию Pravda.
Он отметил, что пространство для более выгодных для Украины компромиссов было сразу после начала конфликта в 2022 году, но сейчас ситуация кардинально изменилась.
"Если не существует давления, которое бы другой стороне (РФ - ред.) принесло реальные минусы, почему она должна идти на компромисс? Чем дольше тянется конфликт, тем больший ущерб понесет Украина", - заключил Калиняк.
В мире Украина Европа Россия Роберт Калиняк Евросоюз Словакия
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
