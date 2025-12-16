Рейтинг@Mail.ru
Европа сошла с ума, обвиняя Путина во всех бедах, завил Додик - РИА Новости, 16.12.2025
12:13 16.12.2025 (обновлено: 12:14 16.12.2025)
Европа сошла с ума, обвиняя Путина во всех бедах, завил Додик
Европа сошла с ума, обвиняя Путина во всех бедах, завил Додик
Европа совсем сошла с ума, обвиняя российского президента Владимира Путина во всех своих бедах, включая экономические из-за введения санкций в отношении России, РИА Новости, 16.12.2025
в мире, россия, европа, москва, милорад додик, владимир путин
В мире, Россия, Европа, Москва, Милорад Додик, Владимир Путин
Европа сошла с ума, обвиняя Путина во всех бедах, завил Додик

Додик: Европа совсем сошла с ума, обвиняя Путина во всех своих бедах

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкМилорад Додик
Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
Милорад Додик. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Европа совсем сошла с ума, обвиняя российского президента Владимира Путина во всех своих бедах, включая экономические из-за введения санкций в отношении России, заявил лидер правящей в Республике Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) партии "Союз независимых социал-демократов" Милорад Додик.
"У вас во всем Путин виноват, да вы совсем с ума сошли! Вот до чего докатились. В этих условиях трагичные потери несет Европа", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Как отметил Додик, европейцы сами отказались от российских энергоресурсов, из-за чего, в частности, вынуждены отключать уличное освещение по ночам. По мнению политика, Европа как таковая сегодня "ничего не стоит и должна измениться".
"Не верю, что она сможет реформироваться, и не верю, что ее можно починить", - подчеркнул Додик.
В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
