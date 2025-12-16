Европа сошла с ума, обвиняя Путина во всех бедах, завил Додик

МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Европа совсем сошла с ума, обвиняя российского президента Владимира Путина во всех своих бедах, включая экономические из-за введения санкций в отношении России, заявил лидер правящей в Республике Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) партии "Союз независимых социал-демократов" Милорад Додик.
"У вас во всем Путин виноват, да вы совсем с ума сошли! Вот до чего докатились. В этих условиях трагичные потери несет Европа", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
"Не верю, что она сможет реформироваться, и не верю, что ее можно починить", - подчеркнул Додик.
В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
В НАТО сделали заявление после слов Путина о войне с Европой
3 декабря, 16:43