Европа сошла с ума, обвиняя Путина во всех бедах, завил Додик

МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Европа совсем сошла с ума, обвиняя российского президента Владимира Путина во всех своих бедах, включая экономические из-за введения санкций в отношении России, заявил лидер правящей в Республике Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) партии "Союз независимых социал-демократов" Милорад Додик.