Европа сомневается в гарантиях Киеву без членства в НАТО, пишут СМИ - РИА Новости, 16.12.2025
03:37 16.12.2025 (обновлено: 03:38 16.12.2025)
Европа сомневается в гарантиях Киеву без членства в НАТО, пишут СМИ
Европа сомневается в работоспособности гарантий безопасности для Киева, схожих с 5-й статьёй НАТО о коллективной обороне, без вступления Украины в альянс, пишет РИА Новости, 16.12.2025
в мире, сша, россия, украина, стив уиткофф, джаред кушнер, владимир путин, нато, politico, евросоюз, мирный план сша по украине, киев
В мире, США, Россия, Украина, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Владимир Путин, НАТО, Politico, Евросоюз, Мирный план США по Украине, Киев
Европа сомневается в гарантиях Киеву без членства в НАТО, пишут СМИ

Politico: ЕС сомневается в работоспособности гарантий безопасности для Киева

© AP Photo / Olivier MatthysБаннеры у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Баннеры у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© AP Photo / Olivier Matthys
Баннеры у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Европа сомневается в работоспособности гарантий безопасности для Киева, схожих с 5-й статьёй НАТО о коллективной обороне, без вступления Украины в альянс, пишет издание Politico со ссылкой на неназванных европейских дипломатов.
Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц утверждал, что страны ЕС и США договорились о предоставлении гарантий безопасности для Украины, схожих с 5-й статьей НАТО. Позднее американский чиновник сообщил порталу Axios на условиях анонимности, что президент США Дональд Трамп полагает, что сможет убедить Россию согласиться на гарантии Украине по безопасности со стороны Запада, аналогичные пятой статье устава НАТО.
Флаги Украины и НАТО - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Стали известны подробности переговоров США и Украины в Берлине
Вчера, 05:44
"(Европейские дипломаты - ред.) не уверены, что эта гарантия безопасности будет работать без предоставления Украине членства в НАТО", - говорится в сообщении.
По информации газеты, ряд европейских дипломатов в частных беседах заявляют, что они неохотно доверяют Белому дому, который в последние дни продемонстрировал новый уровень враждебности по отношению к Европе.
В Берлине 14 декабря прошли переговоры по украинскому урегулированию, где обсуждался план из 20 пунктов, во встрече участвовали спецпосланник президента США Стив Уиткофф, зять американского лидера, предприниматель Джаред Кушнер и Владимир Зеленский. Переговоры продлились пять часов. Позднее Уиткофф заявил о достигнутом прогрессе. В понедельник в Берлине прошел второй раунд переговоров по урегулированию.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Песков прокомментировал заявления Трампа о членстве Украины в НАТО
10 декабря, 11:58
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Зеленский осознал, что США не видят Украину в НАТО
9 декабря, 22:50
 
