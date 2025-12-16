Европа сомневается в гарантиях Киеву без членства в НАТО, пишут СМИ

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Европа сомневается в работоспособности гарантий безопасности для Киева, схожих с 5-й статьёй НАТО о коллективной обороне, без вступления Украины в альянс, пишет издание Politico со ссылкой на неназванных европейских дипломатов.

"(Европейские дипломаты - ред.) не уверены, что эта гарантия безопасности будет работать без предоставления Украине членства в НАТО", - говорится в сообщении.

По информации газеты, ряд европейских дипломатов в частных беседах заявляют, что они неохотно доверяют Белому дому, который в последние дни продемонстрировал новый уровень враждебности по отношению к Европе

Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.

Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.

Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.