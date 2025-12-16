Рейтинг@Mail.ru
Европе — стоять и бояться: Россия обязательно придет за своим
08:00 16.12.2025 (обновлено: 08:01 16.12.2025)
Европе — стоять и бояться: Россия обязательно придет за своим
Европе — стоять и бояться: Россия обязательно придет за своим
аналитика
еврокомиссия
евросовет
европа
россия
европа
россия
Елена Караева
Елена Караева
аналитика, еврокомиссия, евросовет, европа, россия
Европе — стоять и бояться: Россия обязательно придет за своим

Елена Караева
Елена Караева
Восемнадцать триллионов российских рублей — и пусть остальной мир их конвертирует в любую резервную валюту — таков объем грабежа наших активов. ЦБ России, не дожидаясь решения Евросовета по нашим авуарам, намеченного на конец этой недели, подал иск в Арбитражный суд.
В момент, когда грабеж будет совершен (а в этом почти, если у еэсовских не случится временного просветления, сомнений нет), иски от российского финансового регулятора наверняка поступят и в другие юридические инстанции. По всей планете. Вы хотели глобализма? Вы его получили.
Мужчина с флагом Словакии - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
"Неизбежно потеряют". В Европе резко высказались о российских активах
Вчера, 17:35
Для грабежа европейцев запрут на столько дней, на сколько потребуется, вывернут суставы, выломают руки, помашут перед носами разогретыми паяльником и утюгом — и эти просвещеннейшие люди согласятся с представленным Еврокомиссией решением. О том, что именно к такому варианту все идет, сообщила главная евробанкирша Лагард. Она заявила, что проект по конфискации авуаров выглядит с юридической точки зрения "солидным".
В конце прошлой недели наши деньги были заморожены "навсегда". Это был первый акт грабежа на сотни миллиардов. Грабят не деньги каких-то "олигархов", а трудовые рубли пенсий, заработных плат, доходов от торговли нефтью — и не нефтью тоже. Отданные в доверительное управление тем, кого мы ошибочно считали приличными людьми.
Эти деньги на нас не упали с неба, не были подарены и не были частью наследства. Эти деньги были всеми нами заработаны. В условиях, далеких от благоприятных. Параллельно с созданием финансовой подушки безопасности и стабильности мы выплачивали долги. Как ответственные правопреемники Советского Союза мы взяли на себя обязательства погасить все задолженности, включая и векселя царской России. И по ленд-лизу. И за продовольствие, которое мы закупали на Западе в момент, когда начиналось "новое мышление" Горбачева, и за те финансовые транши, что нам предоставлял МВФ в первые годы, когда СССР потерпел крушение.
Решение о погашении всех существовавших у России финансовых обязательств было политическим. Потому что Россия и русские свои финансовые обязательства выполняют честно и в срок. А не летают по евростолицам на манер бродячего шапито с просьбой "подкинуть сотни миллиардов на демократию, прогресс, европейские ценности, а также чтобы отразить русскую угрозу".
Для вечной заморозки наших активов Еврокомиссия ввела в действие 122-ю статью Лиссабонского протокола. В ней — про действия при "чрезвычайной экономической ситуации" и про то, что в условиях ЧС добиваться согласия всех 27 стран — членов сообщества не требуется. Полнота ответственности ложится на евробюрократов и на их главную фон дер Ляйен. Не нужно быть семи пядей во лбу или обладать третьим глазом, чтобы спрогнозировать фабулу второго акта грабежа.
Двумя третями голосов грабеж 200 с лишним миллиардов евро наших трудовых денег будет одобрен теми, кто в своей жизни палец о палец не ударили и для кого работа — возможность обтирать стены в кулуарах ветвей власти и надувать щеки на заседаниях. Эти люди в жизни не держали ничего тяжелее компьютерной мыши.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Сийярто рассказал, как ЕС хочет распорядиться российскими активами
Вчера, 13:34
Ограбление России для Европы есть система. И мы, если уж совсем откровенно, с ней сталкивались все то время, что — мягко или жестко — противостоим европейцам.
Грабеж — один из способов ограничить наши ресурсы и возможности. Чтобы мы не вырвались вперед. Чтобы мы заткнулись в лапотности, увязли в суглинистой почве, оголодали и покорились "просвещеннейшим эуропейцам", получив за сдачу страны и державы стеклянные бусы в ассортименте.
Нынешняя война Европы с нами (без приставки прокси-), как и все предыдущие русофобские милитаристские кампании, — не про политику, а про экономику. Запад судит по себе.
Там не выучили ни единого урока, не прочли ни единой русской сказки и не в состоянии понять, что русских нельзя взять ни бедностью, ни лишениями, ни голодом, ни мором. Ничем. Мы умеем выживать в условиях дичайшего голода, немыслимых лишений и тогда, когда против нас — весь мир, самоназванный "цивилизованным".
Мы побеждаем в ситуации, когда другие сдаются и лижут сапоги агрессорам. Мы поднимаемся там, где другие стоят на коленях и молят о пощаде. И мы приходим за своим всякий раз, когда по справедливому счету ощущаем себя ограбленными.
Макроновская Франция получила от Крымской войны только парижский мост Альма. Мы же вернули себе Крым. Стармеровской Британии только и осталось, что грезить о новой интервенции в Мурманске, откуда мы их уже вышвыривали с позором. Мерцевской Германии лучше вообще молчать в тряпочку и помнить о надписях на стенах Рейхстага. Молчать и бояться.
Европа — этот современный чахнущий над златом Кощей — должна приготовиться к тому, чтобы проиграть нам. И чтобы вновь получить болезненную прививку от русофобии.
А деньги мы еще заработаем. Миллиарды и триллионы. В любой вашей резервной валюте, какую назовете. И мы обязательно придем — вновь — и за своим. Так что стоять и бояться в Европе могут начать прямо сейчас.
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Любое решение по российским активам расколет единство в ЕС, пишут СМИ
Вчера, 11:54
 
АналитикаЕврокомиссияЕвросоветЕвропаРоссия
 
 
