В Братиславе около пяти тысяч человек вышли на протесты против премьера
Порядка 5 тысяч человек приняли участие в антиправительственной акции протеста перед зданием правительства в Братиславе, сообщило словацкое издание Denník N. РИА Новости, 16.12.2025
БРАТИСЛАВА, 16 дек - РИА Новости. Порядка 5 тысяч человек приняли участие в антиправительственной акции протеста перед зданием правительства в Братиславе, сообщило словацкое издание Denník N.
"В Братиславе
против (премьера Словакии
Роберта - ред.) Фицо протестовали 5 тысяч человек", - говорится в сообщении издания во вторник.
Главным организатором антиправительственного митинга, который состоялся вечером во вторник на Площади свободы в Братиславе, выступила крупнейшая оппозиционная партия Progresívne Slovensko ("Прогрессивная Словакия"). Ее лидер Михал Шимечка анонсировал протест после того, как представители коалиционных партий в парламенте преодолели вето президента республики Петера Пеллегрини
и одобрили критикуемую оппозицией реформу защиты разоблачителей.
Согласно одобренному законопроекту, в республике появится новое Управление по охране жертв преступлений и разоблачителей антиобщественной деятельности. Ведомство заменит собой существующее Управление по охране разоблачителей, дополнительно взяв на себя компенсации жертвам преступлений, которые сейчас находятся в компетенции министерства юстиции республики.
В оппозиции уверены, что эта инициатива кабмина главным образом направлена на то, чтобы сменить руководство данной службы. Глава нового управления должен быть избран словацким парламентом, где у правительственной коалиции большинство голосов. Оппозиция считает, что таким образом правительство во главе с Фицо сводит старые счеты с руководством данного ведомства.
Президент Словакии ранее также отмечал, что не понимает целесообразности трансформации существующего Управления по охране разоблачителей и спешки вокруг этого. Он говорил, что замечания к такой реформе есть и на уровне Европейского союза.