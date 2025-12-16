В Братиславе около пяти тысяч человек вышли на протесты против премьера

БРАТИСЛАВА, 16 дек - РИА Новости. Порядка 5 тысяч человек приняли участие в антиправительственной акции протеста перед зданием правительства в Братиславе, сообщило словацкое издание Denník N.

"В Братиславе против (премьера Словакии Роберта - ред.) Фицо протестовали 5 тысяч человек", - говорится в сообщении издания во вторник.

Главным организатором антиправительственного митинга, который состоялся вечером во вторник на Площади свободы в Братиславе, выступила крупнейшая оппозиционная партия Progresívne Slovensko ("Прогрессивная Словакия"). Ее лидер Михал Шимечка анонсировал протест после того, как представители коалиционных партий в парламенте преодолели вето президента республики Петера Пеллегрини и одобрили критикуемую оппозицией реформу защиты разоблачителей.

Согласно одобренному законопроекту, в республике появится новое Управление по охране жертв преступлений и разоблачителей антиобщественной деятельности. Ведомство заменит собой существующее Управление по охране разоблачителей, дополнительно взяв на себя компенсации жертвам преступлений, которые сейчас находятся в компетенции министерства юстиции республики.

В оппозиции уверены, что эта инициатива кабмина главным образом направлена на то, чтобы сменить руководство данной службы. Глава нового управления должен быть избран словацким парламентом, где у правительственной коалиции большинство голосов. Оппозиция считает, что таким образом правительство во главе с Фицо сводит старые счеты с руководством данного ведомства.