МИД прокомментировал открытие визовых центров Кипра в России

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Решение Кипра об открытии визовых центров в России говорит об осознании в Европе масштабных потерь от прекращения туристического потока из РФ, заявила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.

Ранее посольство Кипра сообщило об открытии визовых центров в ряде городов России

"Очевидно, что решение Кипра, как и целого ряда других стран-членов ЕС , иметь визовые центры, несмотря на конфронтационный курс "коллективного Запада" в отношении России, лишний раз свидетельствует об осознании в Европе масштаба экономических потерь от прекращения туристического потока из нашей страны", - говорится в комментарии, размещенном на сайте министерства.

По словам официального представителя российского МИД, "косметические попытки выправить ситуацию не будут иметь результатов" – до тех пор, пока ЕС не прекратит свою антироссийскую политику, в том числе дискриминационный подход, направленный на последовательное ужесточение режима въезда россиян на территорию Европейского союза.

В странах Евросоюза растет число визовых отказов, сокращаются сроки пребывания по туристическим визам, ряд европейских стран полностью остановил их выдачу, отметила Захарова . К уже действующим ограничениям недавно добавилось решение Еврокомиссии прекратить оформление россиянам многократных шенгенских виз, указала она.

"В отличие от ЕС, устанавливающего искусственные визовые барьеры, Российская Федерация не прибегает к ответным запретительным мерам в отношении рядовых европейцев, желающих посетить нашу страну, прежде всего, с частными или туристическими целями. Граждане стран Евросоюза продолжают пользоваться преимуществами Соглашения 2006 года между Российской Федерацией и Европейским сообществом об упрощении выдачи виз, несмотря на прекращение его действия есовскими властями в 2022 году", - подчеркнула Захарова.