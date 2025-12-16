Рейтинг@Mail.ru
20:15 16.12.2025 (обновлено: 20:18 16.12.2025)
МИД прокомментировал открытие визовых центров Кипра в России
в мире
россия
кипр
европа
мария захарова
еврокомиссия
в мире, россия, кипр, европа, мария захарова, еврокомиссия
В мире, Россия, Кипр, Европа, Мария Захарова, Еврокомиссия
МИД прокомментировал открытие визовых центров Кипра в России

МИД РФ: в Европе осознают масштабы потерь от прекращения турпотока из России

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Решение Кипра об открытии визовых центров в России говорит об осознании в Европе масштабных потерь от прекращения туристического потока из РФ, заявила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.
Ранее посольство Кипра сообщило об открытии визовых центров в ряде городов России.
Туристы во время экскурсии на территории храмового комплекса Древнего Египта - Карнакского храма - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
В Египте опровергли сообщения о повышении стоимости въездной визы
8 декабря, 22:45
"Очевидно, что решение Кипра, как и целого ряда других стран-членов ЕС, иметь визовые центры, несмотря на конфронтационный курс "коллективного Запада" в отношении России, лишний раз свидетельствует об осознании в Европе масштаба экономических потерь от прекращения туристического потока из нашей страны", - говорится в комментарии, размещенном на сайте министерства.
По словам официального представителя российского МИД, "косметические попытки выправить ситуацию не будут иметь результатов" – до тех пор, пока ЕС не прекратит свою антироссийскую политику, в том числе дискриминационный подход, направленный на последовательное ужесточение режима въезда россиян на территорию Европейского союза.
В странах Евросоюза растет число визовых отказов, сокращаются сроки пребывания по туристическим визам, ряд европейских стран полностью остановил их выдачу, отметила Захарова. К уже действующим ограничениям недавно добавилось решение Еврокомиссии прекратить оформление россиянам многократных шенгенских виз, указала она.
Анна и Сергей Семак - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
В аэропорту Мюнхена задержали главного тренера "Зенита" вместе с женой
Вчера, 11:54
"В отличие от ЕС, устанавливающего искусственные визовые барьеры, Российская Федерация не прибегает к ответным запретительным мерам в отношении рядовых европейцев, желающих посетить нашу страну, прежде всего, с частными или туристическими целями. Граждане стран Евросоюза продолжают пользоваться преимуществами Соглашения 2006 года между Российской Федерацией и Европейским сообществом об упрощении выдачи виз, несмотря на прекращение его действия есовскими властями в 2022 году", - подчеркнула Захарова.
Граждане всех стран ЕС также по-прежнему могут въезжать в Россию в упрощенном порядке с использованием единой электронной визы, напомнила она.
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
В Финляндии двум россиянам хотят дать условный срок за нарушение санкций
Вчера, 12:04
 
В миреРоссияКипрЕвропаМария ЗахароваЕврокомиссия
 
 
