Брекелманс рассказал, на что потратят помощь Украине в 700 миллионов евро

ГААГА, 16 дек - РИА Новости. Военная помощь Украине в размере 700 миллионов евро, о выделении которой ранее объявили Нидерланды, пойдет на беспилотники, сообщил во вторник глава минобороны королевства Рубен Брекелманс, при этом в России не раз подчеркивали, что поставки вооружений Киеву мешают урегулированию.