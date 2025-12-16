Рейтинг@Mail.ru
Брекелманс рассказал, на что потратят помощь Украине в 700 миллионов евро - РИА Новости, 16.12.2025
19:33 16.12.2025
Брекелманс рассказал, на что потратят помощь Украине в 700 миллионов евро
Брекелманс рассказал, на что потратят помощь Украине в 700 миллионов евро
Брекелманс рассказал, на что потратят помощь Украине в 700 миллионов евро
Военная помощь Украине в размере 700 миллионов евро, о выделении которой ранее объявили Нидерланды, пойдет на беспилотники, сообщил во вторник глава минобороны... РИА Новости, 16.12.2025
в мире
россия
нидерланды
сергей лавров
украина
нато
россия
нидерланды
украина
в мире, россия, нидерланды, сергей лавров, украина, нато
В мире, Россия, Нидерланды, Сергей Лавров, Украина, НАТО
Брекелманс рассказал, на что потратят помощь Украине в 700 миллионов евро

Глава Минобороны Нидерландов Брекелманс: помощь Киеву в €700 млн пойдет на БПЛА

Рубен Брекелманс
Рубен Брекелманс - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© Getty Images / DeFodi Images / John Beckmann
Рубен Брекелманс. Архивное фото
ГААГА, 16 дек - РИА Новости. Военная помощь Украине в размере 700 миллионов евро, о выделении которой ранее объявили Нидерланды, пойдет на беспилотники, сообщил во вторник глава минобороны королевства Рубен Брекелманс, при этом в России не раз подчеркивали, что поставки вооружений Киеву мешают урегулированию.
Кабмин Нидерландов 8 декабря сообщил о намерении выделить дополнительные 700 миллионов евро на военную помощь Киеву в 2026 году. Посольство России в Гааге, комментируя РИА Новости это решение, заявило, что эти средства будут разворованы из-за коррупции в стране и не принесут украинцам ничего, кроме затягивания конфликта.
Владимир Зеленский во время выступления в парламенте Нидерландов. 16 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Правая партия в Нидерландах проигнорировала выступление Зеленского
Вчера, 17:03
"Несмотря на значительный прогресс в дипломатической сфере, Украине ежедневно необходима наша военная помощь. Я сообщаю о нашей последней поддержке: 700 миллионов евро на беспилотники и 250 миллионов евро на американское оружие (через PURL)", - написал Брекелманс в соцсети Х.
С начала российской спецоперации в 2022 году правительство Нидерландов зарезервировало около 13,6 миллиарда евро на военную поддержку Украины. Объем уже реализованной военной помощи Киеву составил почти 8,7 миллиарда евро.
Россия считает, что поставки вооружений Украине напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Лидеры ЕС предложили отправить на Украину многонациональные силы
Вчера, 00:21
 
В миреРоссияНидерландыСергей ЛавровУкраинаНАТО
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
