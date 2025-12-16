Брекелманс рассказал, на что потратят помощь Украине в 700 миллионов евро

ГААГА, 16 дек - РИА Новости. Военная помощь Украине в размере 700 миллионов евро, о выделении которой ранее объявили Нидерланды, пойдет на беспилотники, сообщил во вторник глава минобороны королевства Рубен Брекелманс, при этом в России не раз подчеркивали, что поставки вооружений Киеву мешают урегулированию.
Кабмин Нидерландов 8 декабря сообщил о намерении выделить дополнительные 700 миллионов евро на военную помощь Киеву в 2026 году. Посольство России в Гааге, комментируя РИА Новости это решение, заявило, что эти средства будут разворованы из-за коррупции в стране и не принесут украинцам ничего, кроме затягивания конфликта.
"Несмотря на значительный прогресс в дипломатической сфере, Украине ежедневно необходима наша военная помощь. Я сообщаю о нашей последней поддержке: 700 миллионов евро на беспилотники и 250 миллионов евро на американское оружие (через PURL)", - написал Брекелманс в соцсети Х.
С начала российской спецоперации в 2022 году правительство Нидерландов зарезервировало около 13,6 миллиарда евро на военную поддержку Украины. Объем уже реализованной военной помощи Киеву составил почти 8,7 миллиарда евро.
Россия считает, что поставки вооружений Украине напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.