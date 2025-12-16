Рейтинг@Mail.ru
16.12.2025
17:41 16.12.2025
В Польше подросток с мачете ворвался в школу
В Польше подросток с мачете ворвался в школу - РИА Новости, 16.12.2025
В Польше подросток с мачете ворвался в школу
Подросток с мачете и шумовыми гранатами ворвался в школу в Тарнобжеге Подкарпатского воеводства Польши, сообщает местная полиция. РИА Новости, 16.12.2025
в мире
польша
https://ria.ru/20250710/polsha-2028360918.html
польша
Новости
в мире, польша
В мире, Польша
В Польше подросток с мачете ворвался в школу

В Польше подросток с мачете и шумовыми гранатами ворвался в школу

ВАРШАВА, 16 дек – РИА Новости. Подросток с мачете и шумовыми гранатами ворвался в школу в Тарнобжеге Подкарпатского воеводства Польши, сообщает местная полиция.
"Инцидент произошел в начальной школе № 7 в Тарнобжеге. Один из учеников четырнадцати лет ворвался в учебное заведение, держа в руке мачете", - говорится в сообщении.
По данным полиции, один из сотрудников школы, увидев происходящее, предпринял попытку задержать подростка.
"14-летний ученик ударил мужчину пластиковой ручкой мачете, после чего выбежал из школы и вскоре был задержан", - говорится в сообщении.
Уточняется, что у задержанного также были обнаружены шумовые гранаты, которыми он не воспользовался.
По данным полиции, подросток был трезв, а увидев полицейских, даже не предпринимал попыток скрыться.
Отмечается, что его действия могли быть связаны с увольнением его матери, которая ранее работала в школе.
В настоящее время подростка готовятся допросить в полиции. Его действия могут быть квалифицированы как попытка причинения тяжкого вреда здоровью.
