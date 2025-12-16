В Польше подросток с мачете ворвался в школу

ВАРШАВА, 16 дек – РИА Новости. Подросток с мачете и шумовыми гранатами ворвался в школу в Тарнобжеге Подкарпатского воеводства Польши, сообщает местная полиция.

"Инцидент произошел в начальной школе № 7 в Тарнобжеге. Один из учеников четырнадцати лет ворвался в учебное заведение, держа в руке мачете", - говорится в сообщении.

По данным полиции, один из сотрудников школы, увидев происходящее, предпринял попытку задержать подростка.

"14-летний ученик ударил мужчину пластиковой ручкой мачете, после чего выбежал из школы и вскоре был задержан", - говорится в сообщении.

Уточняется, что у задержанного также были обнаружены шумовые гранаты, которыми он не воспользовался.

По данным полиции, подросток был трезв, а увидев полицейских, даже не предпринимал попыток скрыться.

Отмечается, что его действия могли быть связаны с увольнением его матери, которая ранее работала в школе.