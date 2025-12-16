Рейтинг@Mail.ru
ЕС не заинтересован в мире на Украине, заявил Сийярто
16:17 16.12.2025 (обновлено: 16:19 16.12.2025)
ЕС не заинтересован в мире на Украине, заявил Сийярто
в мире, россия, украина, европа, виктор орбан, владимир путин, петер сийярто, евросоюз, мирный план сша по украине
В мире, Россия, Украина, Европа, Виктор Орбан, Владимир Путин, Петер Сийярто, Евросоюз, Мирный план США по Украине
Петер Сийярто
Петер Сийярто. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 16 дек - РИА Новости. Евросоюз намерен продолжать финансировать Украину и ее армию даже в случае установления мира, это говорит о том, что европейские лидеры на самом деле не заинтересованы в урегулировании, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"На заседании Совета по иностранным делам ЕС говорили о том, что даже если будет мир, мы все равно должны установить систему, в которой мы финансируем Украину, финансируем украинскую армию, финансируем деятельность украинского государства, а до тех пор финансируем войну на Украине за счет денег европейцев", - сказал Сийярто в эфире программы "Час правды".
По его словам, это свидетельствует о том, что "европейская политическая элита сейчас определенно не заинтересована в мире".
Брюсселе также стало ясно, что политики Евросоюза легко нарушают собственные правила, чтобы втянуть всю Европу в войну. Я надеюсь, что сила американо-российских переговоров будет больше, чем сила попыток европейцев подорвать их", - отметил Сийярто.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что европейские лидеры всерьез настроены начать войну с Россией к 2030 году, Венгрия должна постараться избежать участия в ней.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что Россия не собирается воевать с Европой, но если сама Европа захочет и начнет воевать, то Россия готова прямо сейчас.
В миреРоссияУкраинаЕвропаВиктор ОрбанВладимир ПутинПетер СийяртоЕвросоюзМирный план США по Украине
 
 
