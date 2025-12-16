ЕС не заинтересован в мире на Украине, заявил Сийярто

БУДАПЕШТ, 16 дек - РИА Новости. Евросоюз намерен продолжать финансировать Украину и ее армию даже в случае установления мира, это говорит о том, что европейские лидеры на самом деле не заинтересованы в урегулировании, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"На заседании Совета по иностранным делам ЕС говорили о том, что даже если будет мир, мы все равно должны установить систему, в которой мы финансируем Украину, финансируем украинскую армию, финансируем деятельность украинского государства, а до тех пор финансируем войну на Украине за счет денег европейцев", - сказал Сийярто в эфире программы "Час правды".
По его словам, это свидетельствует о том, что "европейская политическая элита сейчас определенно не заинтересована в мире".
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что европейские лидеры всерьез настроены начать войну с Россией к 2030 году, Венгрия должна постараться избежать участия в ней.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что Россия не собирается воевать с Европой, но если сама Европа захочет и начнет воевать, то Россия готова прямо сейчас.
