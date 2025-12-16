ЕС не заинтересован в мире на Украине, заявил Сийярто

БУДАПЕШТ, 16 дек - РИА Новости. Евросоюз намерен продолжать финансировать Украину и ее армию даже в случае установления мира, это говорит о том, что европейские лидеры на самом деле не заинтересованы в урегулировании, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.