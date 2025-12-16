Ле Пен призвала Макрона отказаться от торгового договора ЕС и Меркосур

ПАРИЖ, 16 дек - РИА Новости. Глава парламентской фракции французской правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заявила во вторник, что президент Франции Эммануэль Макрон должен "сказать нет" торговому договору ЕС и южноамериканского общего рынка Меркосур, а не переносить голосование по этому договору на более поздний срок.