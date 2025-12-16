Рейтинг@Mail.ru
Ле Пен призвала Макрона отказаться от торгового договора ЕС и Меркосур - РИА Новости, 16.12.2025
16:04 16.12.2025
Ле Пен призвала Макрона отказаться от торгового договора ЕС и Меркосур
Ле Пен призвала Макрона отказаться от торгового договора ЕС и Меркосур - РИА Новости, 16.12.2025
Ле Пен призвала Макрона отказаться от торгового договора ЕС и Меркосур
Глава парламентской фракции французской правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заявила во вторник, что президент Франции Эммануэль Макрон должен... РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T16:04:00+03:00
2025-12-16T16:04:00+03:00
в мире
франция
бразилия
италия
эммануэль макрон
марин ле пен
луис инасиу лула да силва
евросоюз
франция
бразилия
италия
в мире, франция, бразилия, италия, эммануэль макрон, марин ле пен, луис инасиу лула да силва, евросоюз, еврокомиссия, европарламент
В мире, Франция, Бразилия, Италия, Эммануэль Макрон, Марин Ле Пен, Луис Инасиу Лула да Силва, Евросоюз, Еврокомиссия, Европарламент
Ле Пен призвала Макрона отказаться от торгового договора ЕС и Меркосур

Ле Пен призвала Макрона сказать "нет" торговому договору ЕС и Меркосур

© AP Photo / Thomas SamsonМарин Ле Пен
Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© AP Photo / Thomas Samson
Марин Ле Пен. Архивное фото
ПАРИЖ, 16 дек - РИА Новости. Глава парламентской фракции французской правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заявила во вторник, что президент Франции Эммануэль Макрон должен "сказать нет" торговому договору ЕС и южноамериканского общего рынка Меркосур, а не переносить голосование по этому договору на более поздний срок.
Решающие голосования по торговому договору ЕС и Меркосур пройдут в совете Европейского союза 18 и 19 декабря. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявлял, что договор ЕС-Меркосур будет подписан 20 декабря. В понедельник телеканал BFMTV сообщал, что Франция и Италия согласились в необходимости переноса на более поздний срок голосования в Совете ЕС по торговому договору с Меркосур.
"Не нужно переносить голосование. Нужно, чтобы (Макрон - ред.) сказал нет (договору ЕС-Меркосур - ред.), поскольку речь идет о выживании нашего сельского хозяйства и, следовательно, о суверенитете нашей страны", - заявила Ле Пен. Трансляцию ее выступления вел телеканал BFMTV.
Глава парламентской фракции "Национального объединения" добавила, что французский лидер может использовать в этом вопросе "политику пустого кресла" (саботировать работу институтов ЕС, пока не будет найден приемлемый для Франции вариант договора с Меркосур).
На климатической конференции COP30 в Бразилии Макрон одобрительно отреагировал на идею принятия соглашения о свободной торговле между странами Евросоюза и Меркосур, хотя ранее неоднократно уверял фермеров в том, что выступит против заключения договора. Обращаясь 12 ноября к протестующим в Тулузе фермерам, он заявил, что Франция не поддержит соглашение в его нынешнем виде. Ранее агентство Франс Пресс сообщало со ссылкой на окружение Макрона, что французский лидер вновь заявил лидерам ЕС, что последняя версия соглашения с Меркосур "не соответствует ожиданиям Франции".
В сентябре Еврокомиссия предложила Совету ЕС и Европарламенту утвердить соглашение с Меркосур и Мексикой, несмотря на протест ряда стран и профильных европейских организаций.
В 2024 году по странам Евросоюза прокатились волна массовых протестов фермеров против соглашения о свободной торговле с Меркосур. Они опасаются, что Европа будет завалена дешевым импортом из стран с менее строгими санитарными и экологическими стандартами. Европейские фермеры, переживающие не лучшие времена, опасаются, что готовящийся договор с организацией Меркосур может привести к дальнейшему снижению продаж европейских сельхозпроизводителей "из-за нечестной конкуренции" с коллегами из Латинской Америки.
Меркосур - общий рынок стран Южной Америки, объединяющий Аргентину, Уругвай, Парагвай, Бразилию и Боливию. Как полноправное объединение Меркосур был образован в 1991 году, когда в парагвайской столице Асунсьоне был подписан договор о создании таможенного союза и общего рынка. Меркосур объединяет 250 миллионов человек и более 75% совокупного ВВП континента.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
ЕС достигнет низшей точки, если не подпишет договор с Меркосур, пишет FT
