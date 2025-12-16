https://ria.ru/20251216/es-2062406570.html
Евросоюз нарастил импорт российской нефти до максимума за полгода
Евросоюз нарастил импорт российской нефти до максимума за полгода - РИА Новости, 16.12.2025
Евросоюз нарастил импорт российской нефти до максимума за полгода
Поставки нефти из России в Евросоюз в октябре текущего года выросли в 1,5 раза в месячном выражении и достигли максимальных значений за полгода, выяснило РИА... РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T15:37:00+03:00
2025-12-16T15:37:00+03:00
2025-12-16T15:37:00+03:00
экономика
россия
евростат
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/07/2060442999_0:237:3072:1965_1920x0_80_0_0_54609c5855c21c90e9cc35f88e97e3b8.jpg
https://ria.ru/20251216/sanktsii-2062275246.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/07/2060442999_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c9ce3fa0d5ebc53c6d5c4125ed834e6b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, евростат
Экономика, Россия, Евростат
Евросоюз нарастил импорт российской нефти до максимума за полгода
РИА Новости: ЕС нарастил импорт нефти из России до максимума за полгода