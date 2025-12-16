Рейтинг@Mail.ru
Евросоюз нарастил импорт российской нефти до максимума за полгода
15:37 16.12.2025
Евросоюз нарастил импорт российской нефти до максимума за полгода
Евросоюз нарастил импорт российской нефти до максимума за полгода
Поставки нефти из России в Евросоюз в октябре текущего года выросли в 1,5 раза в месячном выражении и достигли максимальных значений за полгода, выяснило РИА... РИА Новости, 16.12.2025
2025
экономика, россия, евростат
Экономика, Россия, Евростат
Евросоюз нарастил импорт российской нефти до максимума за полгода

РИА Новости: ЕС нарастил импорт нефти из России до максимума за полгода

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Евросоюза возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе, Бельгия
Флаги Евросоюза возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Евросоюза возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе, Бельгия. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Поставки нефти из России в Евросоюз в октябре текущего года выросли в 1,5 раза в месячном выражении и достигли максимальных значений за полгода, выяснило РИА Новости по данным Евростата.
Импорт нефти Евросоюзом из России в октябре достиг 324,2 миллиона долларов. За месяц поставки выросли в 1,5 раза, благодаря чему их объем оказался на максимуме с мая текущего года. Тем не менее в годовом выражении импорт российской нефти Союзом в октябре просел вдвое.
По итогам десяти месяцев текущего года суммарный объем поставок составил 3,7 миллиарда долларов, что в 1,4 раза меньше показателя аналогичного прошлогоднего периода.
Вице-премьер Италии Маттео Сальвини - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
"Поставили на колени": на Западе высказались об антироссийских санкциях
