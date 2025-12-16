Компания Игнатьева хочет купить обанкротившуюся аутлет-деревню в Финляндии

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Компания российского миллиардера Виктора Игнатьева планирует приобрести обанкротившуюся аутлет-деревню в Финляндии, сообщает во вторник издание Helsingin Sanomat со ссылкой на источники.

Телерадиовещатель Yle сообщал в ноябре, что для аутлет-деревни нашелся покупатель, им станет финская компания, которая создается специально для этой сделки.

"Компания российского миллиардера сделала предложение о покупке расположенного недалеко от пункта пересечения границы "Ваалимаа" торгового комплекса Zsar. Обанкротившуюся три года назад аутлет-деревню намерена купить компания предпринимателя Виктора Игнатьева", - говорится в сообщении.

Как утверждает газета, Игнатьев в ноябре основал в Финляндии компанию Datatriumnord, деятельность которой включает владение недвижимостью и ведение розничной торговли.

Аутлет-деревня Zsar открылась в конце 2018 года и была рассчитана на туристов, пересекающих российско-финскую границу, однако спустя полгода в связи с введением ограничений на границе на фоне пандемии коронавируса предприятие было вынуждено закрыться. В конце 2022 года его владельцы подали заявление о банкротстве.

Разорившуюся аутлет-деревню вблизи российской границы не могут продать уже более двух лет. В 2023 году объект ушел с молотка за 70 тысяч евро, но сделка о продаже так и не состоялась.

Хельсинки Финляндия перестала выдавать туристические визы россиянам в 2022 году. Посол России Павел Кузнецов ранее заявил в интервью РИА Новости, что финский гостиничный бизнес открыто говорит о том, что им не удается компенсировать 800 тысяч ночевок туристов из России в год за счет гостей из других стран.

После того как власти Финляндии в одностороннем порядке закрыли границу с Россией, неоднократно сообщалось, что финские города, через которые проходили туристические потоки, начали испытывать экономические сложности, а бизнес там начал закрываться.

Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей до дальнейшего уведомления. Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Финские власти обвиняли Россию в якобы целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав их проявлением двойных стандартов Запада.