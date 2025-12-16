Рейтинг@Mail.ru
16.12.2025

Компания Игнатьева хочет купить обанкротившуюся аутлет-деревню в Финляндии
15:36 16.12.2025
Компания Игнатьева хочет купить обанкротившуюся аутлет-деревню в Финляндии
Компания Игнатьева хочет купить обанкротившуюся аутлет-деревню в Финляндии - РИА Новости, 16.12.2025
Компания Игнатьева хочет купить обанкротившуюся аутлет-деревню в Финляндии
Компания российского миллиардера Виктора Игнатьева планирует приобрести обанкротившуюся аутлет-деревню в Финляндии, сообщает во вторник издание Helsingin... РИА Новости, 16.12.2025
в мире, россия, финляндия, хельсинки, дмитрий песков, павел кузнецов, мария захарова
В мире, Россия, Финляндия, Хельсинки, Дмитрий Песков, Павел Кузнецов, Мария Захарова
Компания Игнатьева хочет купить обанкротившуюся аутлет-деревню в Финляндии

Компания Игнатьева хочет купить обанкротившуюся аутлет-деревню Zsar в Финляндии

© Getty Images / picture allianceАутлет-деревня Zsar на востоке Финляндии
Аутлет-деревня Zsar на востоке Финляндии - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© Getty Images / picture alliance
Аутлет-деревня Zsar на востоке Финляндии. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Компания российского миллиардера Виктора Игнатьева планирует приобрести обанкротившуюся аутлет-деревню в Финляндии, сообщает во вторник издание Helsingin Sanomat со ссылкой на источники.
Телерадиовещатель Yle сообщал в ноябре, что для аутлет-деревни нашелся покупатель, им станет финская компания, которая создается специально для этой сделки.
"Компания российского миллиардера сделала предложение о покупке расположенного недалеко от пункта пересечения границы "Ваалимаа" торгового комплекса Zsar. Обанкротившуюся три года назад аутлет-деревню намерена купить компания предпринимателя Виктора Игнатьева", - говорится в сообщении.
Как утверждает газета, Игнатьев в ноябре основал в Финляндии компанию Datatriumnord, деятельность которой включает владение недвижимостью и ведение розничной торговли.
Аутлет-деревня Zsar открылась в конце 2018 года и была рассчитана на туристов, пересекающих российско-финскую границу, однако спустя полгода в связи с введением ограничений на границе на фоне пандемии коронавируса предприятие было вынуждено закрыться. В конце 2022 года его владельцы подали заявление о банкротстве.
Разорившуюся аутлет-деревню вблизи российской границы не могут продать уже более двух лет. В 2023 году объект ушел с молотка за 70 тысяч евро, но сделка о продаже так и не состоялась.
Финляндия перестала выдавать туристические визы россиянам в 2022 году. Посол России в Хельсинки Павел Кузнецов ранее заявил в интервью РИА Новости, что финский гостиничный бизнес открыто говорит о том, что им не удается компенсировать 800 тысяч ночевок туристов из России в год за счет гостей из других стран.
После того как власти Финляндии в одностороннем порядке закрыли границу с Россией, неоднократно сообщалось, что финские города, через которые проходили туристические потоки, начали испытывать экономические сложности, а бизнес там начал закрываться.
Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей до дальнейшего уведомления. Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Финские власти обвиняли Россию в якобы целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав их проявлением двойных стандартов Запада.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отмечал, что русофобская позиция, которой стали придерживаться власти Финляндии, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркивал, что российские пограничники соблюдают все инструкции, погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право, а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.
Россия не собирается выгонять иностранный бизнес, заявил Лавров
25 ноября, 14:38
 
