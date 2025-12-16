Euractiv: ЕС профинансирует разработку перехватчиков гиперзвуковых ракет

По информации издания, два разных проекта перехватчиков продвигают немецкая компания Diehl, а также французская MBDA.

Официальные планы о выделении соответствующего финансирования должны быть опубликованы на этой неделе.

Источники сообщили изданию, что в итоге может быть принято решение о слиянии двух программ, однако оно породит другие проблемы. В частности, нужно будет определить, какая компания возглавит разработку.