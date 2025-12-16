https://ria.ru/20251216/es-2062373730.html
Euractiv: ЕС профинансирует разработку перехватчиков гиперзвуковых ракет
Euractiv: ЕС профинансирует разработку перехватчиков гиперзвуковых ракет - РИА Новости, 16.12.2025
Euractiv: ЕС профинансирует разработку перехватчиков гиперзвуковых ракет
ЕС планирует профинансировать разработку перехватчиков гиперзвуковых ракет, сообщает издание Euractiv со ссылкой на неназванные источники. РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T13:51:00+03:00
2025-12-16T13:51:00+03:00
2025-12-16T13:51:00+03:00
в мире
евросоюз
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/07/2060442999_0:237:3072:1965_1920x0_80_0_0_54609c5855c21c90e9cc35f88e97e3b8.jpg
https://ria.ru/20251215/raketa-2062108080.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/07/2060442999_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c9ce3fa0d5ebc53c6d5c4125ed834e6b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Евросоюз, Еврокомиссия
Euractiv: ЕС профинансирует разработку перехватчиков гиперзвуковых ракет
Euractiv: ЕС хочет профинансировать разработку перехватчиков гиперзвуковых ракет
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости.
ЕС планирует профинансировать разработку перехватчиков гиперзвуковых ракет, сообщает издание Euractiv
со ссылкой на неназванные источники.
По информации издания, два разных проекта перехватчиков продвигают немецкая компания Diehl, а также французская MBDA.
"Еврокомиссия
планирует профинансировать лишь один проект производимых в ЕС
перехватчиков гиперзвуковых ракет", - пишет издание.
Официальные планы о выделении соответствующего финансирования должны быть опубликованы на этой неделе.
Источники сообщили изданию, что в итоге может быть принято решение о слиянии двух программ, однако оно породит другие проблемы. В частности, нужно будет определить, какая компания возглавит разработку.