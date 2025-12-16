Рейтинг@Mail.ru
Euractiv: ЕС профинансирует разработку перехватчиков гиперзвуковых ракет
13:51 16.12.2025
Euractiv: ЕС профинансирует разработку перехватчиков гиперзвуковых ракет
Euractiv: ЕС профинансирует разработку перехватчиков гиперзвуковых ракет
ЕС планирует профинансировать разработку перехватчиков гиперзвуковых ракет, сообщает издание Euractiv со ссылкой на неназванные источники. РИА Новости, 16.12.2025
в мире
евросоюз
еврокомиссия
в мире, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Евросоюз, Еврокомиссия
Euractiv: ЕС профинансирует разработку перехватчиков гиперзвуковых ракет

Euractiv: ЕС хочет профинансировать разработку перехватчиков гиперзвуковых ракет

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Евросоюза возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе, Бельгия
Флаги Евросоюза возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Евросоюза возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе, Бельгия. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. ЕС планирует профинансировать разработку перехватчиков гиперзвуковых ракет, сообщает издание Euractiv со ссылкой на неназванные источники.
По информации издания, два разных проекта перехватчиков продвигают немецкая компания Diehl, а также французская MBDA.
"Еврокомиссия планирует профинансировать лишь один проект производимых в ЕС перехватчиков гиперзвуковых ракет", - пишет издание.
Официальные планы о выделении соответствующего финансирования должны быть опубликованы на этой неделе.
Источники сообщили изданию, что в итоге может быть принято решение о слиянии двух программ, однако оно породит другие проблемы. В частности, нужно будет определить, какая компания возглавит разработку.
