СМИ: Бельгия не согласилась с гарантиями ЕС по изъятию российских активов
10:49 16.12.2025
https://ria.ru/20251216/es-2062310083.html
СМИ: Бельгия не согласилась с гарантиями ЕС по изъятию российских активов
ЕС предложил Бельгии три гарантии в вопросе изъятия активов РФ для поддержки Киева, однако бельгийские чиновники считают их недостаточными для того, чтобы... РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T10:49:00+03:00
2025-12-16T10:49:00+03:00
в мире
россия
бельгия
украина
евросоюз
euroclear
еврокомиссия
санкции в отношении россии
россия
бельгия
украина
в мире, россия, бельгия, украина, евросоюз, euroclear, еврокомиссия, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Бельгия, Украина, Евросоюз, Euroclear, Еврокомиссия, Санкции в отношении России
СМИ: Бельгия не согласилась с гарантиями ЕС по изъятию российских активов

Politico: Бельгия считает недостаточными гарантии ЕС по изъятию активов России

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Евросоюза возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе, Бельгия
Флаги Евросоюза возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Евросоюза возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе, Бельгия. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. ЕС предложил Бельгии три гарантии в вопросе изъятия активов РФ для поддержки Киева, однако бельгийские чиновники считают их недостаточными для того, чтобы страна пошла на такой шаг, пишет газета Politico со ссылкой на документ и источники.
Как сообщает издание, постпреды стран ЕС в понедельник на заседании не смогли убедить Бельгию поддержать планы по использованию замороженных российских активов для финансирования Украины.
Генсек НАТО Марко Рютте во время пресс-коференции в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Рютте говорит о войне с Россией из страха потерять США, заявили в Бельгии
12 декабря, 16:58
"Во-первых, Бельгия может получить доступ к финансированию, равному всей сумме пакета, в случае судебных исков или ответных мер со стороны Москвы. Во-вторых, она может рассчитывать на эту систему поддержки независимо от общей суммы финансовых гарантий, предоставляемых отдельными странами ЕС. И в-третьих, деньги не будут переведены до тех пор, пока эти гарантии не будут предоставлены", - говорится в материале издания.
По данным газеты, предлагается, что всем европейским странам, участвующим в данной инициативе, будет предписано одновременно расторгнуть двусторонние инвестиционные договоры с Россией, чтобы Бельгия не осталась "в стороне" и не подверглась "гневу Москвы".
Однако, по словам источников издания, бельгийская делегация в понедельник на заседании постпредов стран ЕС заявила, что этих гарантий недостаточно. Бельгия продолжает настаивать на том, что ей нужны дополнительные гарантии того, что она не будет подвержена несоразмерным рискам, подчеркивает Politico.
Бельгийские чиновники заявили изданию, что любые попытки игнорировать опасения страны будут бессмысленны, и средства, хранящиеся в Euroclear, просто не будут выделены.
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Каллас признала, что Бельгия выступает против репарационного кредита Киеву
Вчера, 19:15
По словам одного из чиновников ЕС, переговоры еще далеки от завершения.
"Вся работа сосредоточена на том, чтобы в приоритетном порядке достичь соглашения по репарациям; явной альтернативы нет", - заявил собеседник газеты.
Бельгия, Венгрия, Euroclear и Европейский центральный банк (ЕЦБ) выступили категорически против предложения Еврокомиссии выделить Украине кредит под российские суверенные активы размером от 135 до 210 миллиардов евро, а Франция также выступила против использования российских активов, хранящихся в коммерческих банках. Но предложение все равно отправилось на техническое согласование постпредам стран ЕС и оно будет вынесено на голосование на европейском саммите в середине декабря. В свою очередь глава Euroclear Валери Урбен в интервью бельгийским СМИ заявила, что активы ЦБ РФ - это деньги российского народа, и пригрозила пойти в суд, если ЕК сможет продавить свое решение.
Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноября 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.
Посольство Бельгии в Москве - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Бельгия назвала условие для изъятия российских активов, сообщают СМИ
12 декабря, 18:08
 
В миреРоссияБельгияУкраинаЕвросоюзEuroclearЕврокомиссияСанкции в отношении России
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
