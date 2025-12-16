СМИ: Бельгия не согласилась с гарантиями ЕС по изъятию российских активов

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. ЕС предложил Бельгии три гарантии в вопросе изъятия активов РФ для поддержки Киева, однако бельгийские чиновники считают их недостаточными для того, чтобы страна пошла на такой шаг, пишет газета Politico со ссылкой на документ и источники.