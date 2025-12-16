США могут отказаться от роли "защитного зонтика" ЕС, заявили в Турции

АНКАРА, 16 дек - РИА Новости. Заявления президента США Дональда Трампа о сложной ситуации для Украины на фронте являются сигналом Европе о том, что в дальнейшем Брюсселю придётся самостоятельно обеспечивать и финансировать собственную безопасность, заявил в беседе с РИА Новости турецкий политический аналитик Мехмет Услу Четин.
Президент США Дональд Трамп заявил, что процесс мирного урегулирования украинского конфликта, который включает в себя территориальный вопрос, в тысячу раз сложнее сделки с недвижимостью. В начале декабря Трамп заявил, что считает, что условия урегулирования конфликта на Украине значительно ухудшились для Киева с момента его встречи с Владимиром Зеленским.
"Высказывания Трампа об ухудшении ситуации для Украины не только усилили уверенность Москвы, но и ясно дали понять европейским странам, что Соединённые Штаты могут отказаться от прежней политики "защитного зонтика", - заявил собеседник агентства.
Эксперт отметил, что Европа на протяжении многих лет поддерживала высокий уровень благосостояния во многом за счёт военной и экономической поддержки США.
"Теперь же европейским странам придётся взять на себя ответственность за собственную безопасность и соответствующие расходы", - подчеркнул эксперт.
Ранее Белый дом опубликовал новую стратегию национальной безопасности США, в которой требует от Европы взять на себя ответственность за собственную оборону. В документе также говорится, что Белый дом расходится во мнениях с европейскими чиновниками, имеющими нереалистичные ожидания по поводу конфликта на Украине. США в новой стратегии национальной безопасности признали цивилизационный кризис и упадок Европы, которая стала слабым и ненадежным союзником, заявил ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан.