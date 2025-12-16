США могут отказаться от роли "защитного зонтика" ЕС, заявили в Турции

АНКАРА, 16 дек - РИА Новости. Заявления президента США Дональда Трампа о сложной ситуации для Украины на фронте являются сигналом Европе о том, что в дальнейшем Брюсселю придётся самостоятельно обеспечивать и финансировать собственную безопасность, заявил в беседе с РИА Новости турецкий политический аналитик Мехмет Услу Четин.