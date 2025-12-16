https://ria.ru/20251216/eksport-2062376541.html
Подмосковье увеличило агропродовольственный экспорт за 11 месяцев
Подмосковье увеличило агропродовольственный экспорт за 11 месяцев - РИА Новости, 16.12.2025
Подмосковье увеличило агропродовольственный экспорт за 11 месяцев
Московская область увеличила экспорт масложировой, мясной и молочной продукции в натуральном выражении за 11 месяцев 2025 года, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 16.12.2025
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Московская область увеличила экспорт масложировой, мясной и молочной продукции в натуральном выражении за 11 месяцев 2025 года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.
Так, поставки продукции масложировой отрасли выросли на 64,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 98,7 тысячи тонн. Объем экспорта мясной продукции увеличился на 15,6% и достиг 260 тысяч тонн. Молочная отрасль также показала рост: экспорт вырос на 3,3% в натуральном выражении и составил 63,1 тысячи тонн.
В структуре экспорта агропромышленного комплекса (АПК) Подмосковья значительную долю занимает продукция пищевой и перерабатывающей промышленности. За 11 месяцев регион отгрузил за рубеж 337 тысяч тонн такой продукции. Существенный вклад также вносит прочая продукция АПК, объем поставок которой превысил 217 тысяч тонн. На зерновые культуры пришлось более 89 тысяч тонн, а на рыбу и морепродукты — 4,7 тысячи тонн.
В пресс-службе министерства подчеркивают, что высокая доля переработанной продукции позволяет региону экспортировать товары с добавленной стоимостью.
География поставок охватывает 78 стран мира, ключевыми партнерами остаются Китай и Республика Беларусь. Одновременно Московская область укрепляет позиции на рынках Центральной Азии и Ближнего Востока. Так, за 11 месяцев объем экспорта в Узбекистан увеличился более чем на 50% относительно 2024 года и достиг почти 54 тысяч тонн, а в Саудовскую Аравию – вырос на 85,7%, до почти 30 тысяч тонн.