На Урале трех блогеров заподозрили в работе на нежелательные организации

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 дек - РИА Новости. Уголовные дела возбуждены в отношении блогеров из Екатеринбурга Алексея Соколова, Ларисы Захаровой и Романа Качанова по статье об организации деятельности нежелательной в РФ организации, у них прошли обыски, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.