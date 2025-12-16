Рейтинг@Mail.ru
На Урале трех блогеров заподозрили в работе на нежелательные организации - РИА Новости, 16.12.2025
11:51 16.12.2025
На Урале трех блогеров заподозрили в работе на нежелательные организации
На Урале трех блогеров заподозрили в работе на нежелательные организации - РИА Новости, 16.12.2025
На Урале трех блогеров заподозрили в работе на нежелательные организации
Уголовные дела возбуждены в отношении блогеров из Екатеринбурга Алексея Соколова, Ларисы Захаровой и Романа Качанова по статье об организации деятельности... РИА Новости, 16.12.2025
происшествия
екатеринбург
россия
урал
екатеринбург
россия
урал
Новости
ru-RU
происшествия, екатеринбург, россия, урал
Происшествия, Екатеринбург, Россия, Урал
На Урале трех блогеров заподозрили в работе на нежелательные организации

РИА Новости: на Урале блогеров заподозрили в работе на нежелательные организации

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоток судьи. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 дек - РИА Новости. Уголовные дела возбуждены в отношении блогеров из Екатеринбурга Алексея Соколова, Ларисы Захаровой и Романа Качанова по статье об организации деятельности нежелательной в РФ организации, у них прошли обыски, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Сегодня утром в Екатеринбурге правоохранительные органы провели обыски у блогеров, которые под видом правозащитной деятельности в местах лишения свободы осваивали грантовые средства от признанных нежелательными на территории нашей страны Норвежского Хельсинкского Комитета (Norwegian Helsinki Committee)* и Национального фонда в поддержку демократии (National Endowment for Democracy)*", - сказал собеседник агентства.
По его словам, речь идет об Алексее Соколове, Ларисе Захаровой и Романе Качанове, основанием для проведения следственных действий стали материалы уголовных дел, возбужденных по ч. 3 ст. 284.1 УК РФ (Организация деятельности нежелательной организации).
Он добавил, что проверить деятельность блогеров следствие попросила свердловская общественница Екатерина Сапрыкина.
* организация, признанная нежелательной на территории РФ
ПроисшествияЕкатеринбургРоссияУрал
 
 
