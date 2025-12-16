Рейтинг@Mail.ru
15:12 16.12.2025 (обновлено: 15:14 16.12.2025)
Ефимов: проект КРТ жилой застройки реализуют в Черемушках
Власти Москвы утвердили пилотный проект комплексного развития территории (КРТ) жилой застройки на улице Гарибальди в районе Черёмушки реализуют, сообщил заммэра РИА Новости, 16.12.2025
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Власти Москвы утвердили пилотный проект комплексного развития территории (КРТ) жилой застройки на улице Гарибальди в районе Черёмушки реализуют, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов
"Большинство жителей двух пятиэтажек, расположенных на участке площадью 1,09 гектара, проголосовали за включение домов в проект. Они переедут в комфортные квартиры в современной новостройке в том же районе. Старые дома демонтируют, а на их месте возведут жилой комплекс с благоустроенным двором общей площадью около 47 тысяч квадратных метров для реализации программы реновации", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
Как указывается в сообщении, оператором рассчитанного на пять лет проекта будет Московский фонд реновации жилой застройки. Новый дом построят на месте на месте двух пятиэтажек (улица Гарибальди, 17, корпуса 3 и 4). Их жителям предложат переехать расположенную поблизости в новостройку, которую планируется сдать в 2026 году.
Утвержденная в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города. За восемь лет практической реализации программы в городе построили около 6,4 миллиона квадратных метров нового жилья, в проектировании и строительстве находится еще более 10,5 миллиона квадратных метров.
По словам мэра Москвы Сергея Собянина, процесс обновления жилья в городе не ограничится исключительно программой реновации, а станет постоянным: дома, не вошедшие в программу, могут быть расселены через механизм КРТ жилой застройки.
Всего в Москве на разных этапах реализации и подготовки находится более 330 проектов комплексного развития территорий, предусматривающие редевелопмент примерно 4,2 тысячи гектаров.
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
