В Вологодской области в ДТП с тремя грузовиками погиб человек

Добавляется, что от удара "КАМАЗ" откинуло в двигавшийся навстречу грузовой автомобиль "Скания" с полуприцепом под управлением водителя 1994 года рождения.

"В результате ДТП 69-летний водитель грузовика "МАЗ" погиб на месте. Два других водителя получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении пресс-службы УМВД.