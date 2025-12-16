В Вологодской области в ДТП с тремя грузовиками погиб человек

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 дек - РИА Новости. Один человек погиб, двое пострадали в ДТП с грузовиками в Грязовецком районе на трассе "Москва - Архангельск", сообщает пресс-служба УМВД по Вологодской области.
"Шестнадцатого декабря в 14.55 в Грязовецком округе на 378 километре автодороги М-8 "Москва-Архангельск" произошло ДТП. По предварительной информации, водитель 1956 года рождения, управляя грузовым автомобилем "МАЗ" с полуприцепом, при выполнении обгона не справился с управлением и допустил столкновение, с двигавшимся навстречу грузовым автомобилем "КАМАЗ" под управлением водителя 1992 года рождения", - сообщает пресс-служба.
Добавляется, что от удара "КАМАЗ" откинуло в двигавшийся навстречу грузовой автомобиль "Скания" с полуприцепом под управлением водителя 1994 года рождения.
"В результате ДТП 69-летний водитель грузовика "МАЗ" погиб на месте. Два других водителя получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении пресс-службы УМВД.
