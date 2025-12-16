https://ria.ru/20251216/dtp-2062470469.html
Участок трассы "Тюмень — Омск" перекрыли из-за столкновения фур
Участок трассы "Тюмень — Омск" перекрыли из-за столкновения фур - РИА Новости, 16.12.2025
Участок трассы "Тюмень — Омск" перекрыли из-за столкновения фур
Движение на федеральной трассе Тюмень-Омск в Абатском районе Тюменской области полностью остановлено из-за столкновения двух большегрузов на 333-м километре, в... РИА Новости, 16.12.2025
тюменская область
Участок трассы "Тюмень — Омск" перекрыли из-за столкновения фур
