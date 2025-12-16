Рейтинг@Mail.ru
Участок трассы "Тюмень — Омск" перекрыли из-за столкновения фур - РИА Новости, 16.12.2025
18:48 16.12.2025
Участок трассы "Тюмень — Омск" перекрыли из-за столкновения фур
Участок трассы "Тюмень — Омск" перекрыли из-за столкновения фур
2025-12-16T18:48:00+03:00
2025-12-16T18:48:00+03:00
происшествия
тюменская область
тюменская область
происшествия, тюменская область
Происшествия, Тюменская область
Участок трассы "Тюмень — Омск" перекрыли из-за столкновения фур

Участок трассы Тюмень — Омск перекрыли из-за столкновения двух фур

Автомобиль полиции . Архивное фото
ТЮМЕНЬ, 16 дек – РИА Новости. Движение на федеральной трассе Тюмень-Омск в Абатском районе Тюменской области полностью остановлено из-за столкновения двух большегрузов на 333-м километре, в котором, предварительно, погиб один человек, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.
"На 333-м километре федеральной автодороги Тюмень-Омск в Абатском районе Тюменской области столкнулись два большегруза, предварительно, один человек погиб, один получил ранения. Движение по федеральной трассе полностью закрыто, сотрудники Госавтоинспекции организовали объезд через деревню Тушнолобово, они регулируют движением вручную", - говорится в сообщении.
На месте трагедии работают врио начальника отдела Госавтоинспекции "Ишимский" и прокурор Абатского муниципального округа.
Происшествия
 
 
