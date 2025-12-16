Рейтинг@Mail.ru
В Брянской области троих взрослых госпитализировали после ДТП - РИА Новости, 16.12.2025
16:48 16.12.2025
В Брянской области троих взрослых госпитализировали после ДТП
В Брянской области троих взрослых госпитализировали после ДТП - РИА Новости, 16.12.2025
В Брянской области троих взрослых госпитализировали после ДТП
Троих взрослых госпитализировали после ДТП с микроавтобусом в Брянской области, всех детей после осмотра медиков отпустили домой, сообщили в Госавтоинспекции... РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T16:48:00+03:00
2025-12-16T16:48:00+03:00
происшествия
брянская область
россия
брянский район
брянская область
россия
брянский район
происшествия, брянская область, россия, брянский район
Происшествия, Брянская область, Россия, Брянский район
В Брянской области троих взрослых госпитализировали после ДТП

Троих взрослых госпитализировали после ДТП с микроавтобусом в Брянской области

© Фото : Брянская полиция/TelegramДТП в Брянском районе
ДТП в Брянском районе - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© Фото : Брянская полиция/Telegram
ДТП в Брянском районе
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Троих взрослых госпитализировали после ДТП с микроавтобусом в Брянской области, всех детей после осмотра медиков отпустили домой, сообщили в Госавтоинспекции региона.
Ранее в пресс-службе УМВД России по Брянской области сообщили о лобовом столкновении легкового автомобиля Chevrolet с микроавтобусом, осуществлявшим перевозку детей, на 367-м километре автомобильной дороги М-3 в Брянском районе. Сообщалось, что 10 несовершеннолетних и девять взрослых пассажиров микроавтобуса, а также водители транспортных средств доставлены в медучреждения.
"В результате дорожно-транспортного происшествия 10 детей были доставлены в медицинское учреждение, где после осмотра медицинскими работниками были отпущены домой для дальнейшего наблюдения, в госпитализации не нуждались. Также в больницу с различными травмами были доставлены 5 взрослых. Из них 3 человека госпитализированы", – говорится в Telegram-канале Госавтоинспекции.
Двоих взрослых после оказания медицинской помощи отпустили для прохождения дальнейшего амбулаторного лечения по месту жительства, добавили в ведомстве.
Прокуратурой региона организована проверка после ДТП. СУСК РФ по региону возбудило уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По данным прокуратуры, в микроавтобусе ехали на концерт в Брянск воспитанники и сотрудники межпоселенческого культурно-досугового центра Севского района.
Последствия ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля в Курской области. 16 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Один человек погиб в ДТП с автобусом под Курском
ПроисшествияБрянская областьРоссияБрянский район
 
 
