В Брянской области троих взрослых госпитализировали после ДТП

"В результате дорожно-транспортного происшествия 10 детей были доставлены в медицинское учреждение, где после осмотра медицинскими работниками были отпущены домой для дальнейшего наблюдения, в госпитализации не нуждались. Также в больницу с различными травмами были доставлены 5 взрослых. Из них 3 человека госпитализированы", – говорится в Telegram-канале Госавтоинспекции.