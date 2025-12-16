Рейтинг@Mail.ru
16.12.2025
В Брянской области возбудили уголовное дело после ДТП с микроавтобусом
14:10 16.12.2025
В Брянской области возбудили уголовное дело после ДТП с микроавтобусом
В Брянской области возбудили уголовное дело после ДТП с микроавтобусом

ДТП в Брянском районе
ТУЛА, 16 дек – РИА Новости. Уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено в Брянской области после столкновения легкового автомобиля и перевозившего детей микроавтобуса на трассе М-3, сообщила пресс-служба СУСК России по региону.
Во вторник пресс-служба УМВД России по Брянской области сообщила о лобовом столкновении легкового Chevrolet с микроавтобусом, перевозившим детей, на 367-м километре автомобильной дороги М-3 в Брянском районе, 21 человек был доставлен в больницу. По данным региональной прокуратуры, в микроавтобусе находились воспитанники и сотрудники межпоселенческого культурно-досугового центра Севского района, которые следовали на концерт в Брянск, 10 пассажиров микроавтобуса обратились за медицинской помощью.
"По данному факту следственными органами СК России по Брянской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.
Уточняется, что сейчас жизням и здоровью пострадавших в ДТП пассажиров ничего не угрожает.
