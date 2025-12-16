В Брянской области возбудили уголовное дело после ДТП с микроавтобусом

ТУЛА, 16 дек – РИА Новости. Уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено в Брянской области после столкновения легкового автомобиля и перевозившего детей микроавтобуса на трассе М-3, сообщила пресс-служба СУСК России по региону.