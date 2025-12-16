https://ria.ru/20251216/dtp-2062379110.html
В Брянской области возбудили уголовное дело после ДТП с микроавтобусом
В Брянской области возбудили уголовное дело после ДТП с микроавтобусом - РИА Новости, 16.12.2025
В Брянской области возбудили уголовное дело после ДТП с микроавтобусом
Уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено в Брянской области после столкновения легкового автомобиля и... РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T14:10:00+03:00
2025-12-16T14:10:00+03:00
2025-12-16T14:10:00+03:00
происшествия
россия
брянская область
брянский район
следственный комитет россии (ск рф)
chevrolet
крушение вертолета в дагестане
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062362501_76:0:1260:666_1920x0_80_0_0_b710d9a2cca8b597d3ad063f0650733d.jpg
https://ria.ru/20251216/chelovek-2062319860.html
россия
брянская область
брянский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062362501_224:0:1112:666_1920x0_80_0_0_b0e3e1dc890f2bbd75228980cbb249ec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, брянская область, брянский район, следственный комитет россии (ск рф), chevrolet, крушение вертолета в дагестане
Происшествия, Россия, Брянская область, Брянский район, Следственный комитет России (СК РФ), Chevrolet, Крушение вертолета в Дагестане
В Брянской области возбудили уголовное дело после ДТП с микроавтобусом
В Брянской области завели дело после ДТП с микроавтобусом с детьми