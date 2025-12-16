https://ria.ru/20251216/dtp-2062331986.html
В Брянской области микроавтобус с детьми попал в ДТП
В Брянской области микроавтобус с детьми попал в ДТП - РИА Новости, 16.12.2025
В Брянской области микроавтобус с детьми попал в ДТП
В Брянской области легковое авто столкнулось с микроавтобусом, пострадали более 20 человек, в том числе десять детей, сообщили в региональном главке МВД. РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T12:05:00+03:00
2025-12-16T12:05:00+03:00
2025-12-16T15:24:00+03:00
происшествия
брянская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062362501_76:0:1260:666_1920x0_80_0_0_b710d9a2cca8b597d3ad063f0650733d.jpg
https://ria.ru/20251216/chelovek-2062319860.html
брянская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062362501_224:0:1112:666_1920x0_80_0_0_b0e3e1dc890f2bbd75228980cbb249ec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, брянская область
Происшествия, Брянская область
В Брянской области микроавтобус с детьми попал в ДТП
В Брянской области микроавтобус с детьми попал в ДТП, 21 человек пострадал