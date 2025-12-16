Рейтинг@Mail.ru
В Брянской области микроавтобус с детьми попал в ДТП
12:05 16.12.2025 (обновлено: 15:24 16.12.2025)
В Брянской области микроавтобус с детьми попал в ДТП
В Брянской области легковое авто столкнулось с микроавтобусом, пострадали более 20 человек, в том числе десять детей, сообщили в региональном главке МВД. РИА Новости, 16.12.2025
происшествия
брянская область
брянская область
происшествия, брянская область
Происшествия, Брянская область
© Фото : Брянская полиция/TelegramДТП в Брянском районе
© Фото : Брянская полиция/Telegram
ДТП в Брянском районе
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. В Брянской области легковое авто столкнулось с микроавтобусом, пострадали более 20 человек, в том числе десять детей, сообщили в региональном главке МВД.
"В результате столкновения погибших нет. В медучреждение для оказания помощи доставлены ехавшие в микроавтобусе десять несовершеннолетних и девять взрослых, а также водители транспортных средств", — говорится в релизе.

Авария произошла около 8:50 на 367-м километре трассы М-3 в Брянском районе. Водитель Chevrolet выехал на встречную полосу и врезался в микроавтобус, в котором ехали дети.
На месте происшествия работают полицейские, они устанавливают причины и обстоятельства ДТП.
Прокуратура Брянской области организовала проверку.
Происшествия
 
 
