В Москве ожидается ледяной дождь - РИА Новости, 16.12.2025
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
16:24 16.12.2025
В Москве ожидается ледяной дождь
Городские службы Москвы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят необходимые регламентные работы на фоне прогнозируемого ледяного дождя,... РИА Новости, 16.12.2025
2025
В Москве ожидается ледяной дождь

Горслужбы Москвы мониторят состояние улиц из-за прогнозируемого ледяного дождя

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Городские службы Москвы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят необходимые регламентные работы на фоне прогнозируемого ледяного дождя, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"По прогнозам синоптиков, в ближайший час и до 16.00 в столице местами ожидается ледяной дождь. Погодные условия могут способствовать образованию гололедицы. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят необходимые регламентные работы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пешеходам стоит быть внимательными и аккуратными на улице, автомобилистам – строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
