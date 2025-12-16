В Москве ожидается ледяной дождь

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Городские службы Москвы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят необходимые регламентные работы на фоне прогнозируемого ледяного дождя, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"По прогнозам синоптиков, в ближайший час и до 16.00 в столице местами ожидается ледяной дождь. Погодные условия могут способствовать образованию гололедицы. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят необходимые регламентные работы", - говорится в сообщении.