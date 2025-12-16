Более 400 км дорог отремонтировано в Ярославской области в 2025 году

ЯРОСЛАВЛЬ, 16 дек – РИА Новости. Более 400 километров дорог отремонтировано в Ярославской области в 2025 году, сообщил губернатор Михаил Евраев.

Во вторник на заседании правительства Ярославской области под руководством губернатора Михаила Евраева обсудили итоги работы по ремонту дорог.

"Выполнен значительный объем работ. Привели в порядок более 400 километров дорог на 66 объектах. Для защиты наших трасс от большегрузов ввели в эксплуатацию девять пунктов весового и габаритного контроля", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.

По данным пресс-службы, в 2025 году на обновление дорожной инфраструктуры Ярославской области было предусмотрено более 18 миллиардов рублей. Средства направлены на работы по национальному проекту "Инфраструктура для жизни", а также на мероприятия в муниципальных округах.

"Важно, что по многим проектам идем опережающими темпами. Уже завершены пять объектов 2026 года на общую сумму 1,8 миллиарда рублей и протяженностью более 41 километра. Благодаря участию в национальном проекте нам удалось достичь важного показателя: доля дорог в нормативном состоянии по региону выросла до 57%, в то время как в конце 2021 года она не превышала 40%", - подчеркнул Евраев.

Он отметил, что по поручению президента России Владимира Путина к концу 2030 года необходимо довести этот показатель до 65%, и регион уверенно движется к достижению поставленной цели.