Более 400 км дорог отремонтировано в Ярославской области в 2025 году
Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
19:46 16.12.2025
Более 400 км дорог отремонтировано в Ярославской области в 2025 году
Более 400 км дорог отремонтировано в Ярославской области в 2025 году
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкДорожные знаки
Дорожные знаки - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Дорожные знаки. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 16 дек – РИА Новости. Более 400 километров дорог отремонтировано в Ярославской области в 2025 году, сообщил губернатор Михаил Евраев.
Во вторник на заседании правительства Ярославской области под руководством губернатора Михаила Евраева обсудили итоги работы по ремонту дорог.
Центр Ярославля - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Улицу Депутатскую в центре Ярославля сделают пешеходной
31 октября, 12:03
"Выполнен значительный объем работ. Привели в порядок более 400 километров дорог на 66 объектах. Для защиты наших трасс от большегрузов ввели в эксплуатацию девять пунктов весового и габаритного контроля", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.
По данным пресс-службы, в 2025 году на обновление дорожной инфраструктуры Ярославской области было предусмотрено более 18 миллиардов рублей. Средства направлены на работы по национальному проекту "Инфраструктура для жизни", а также на мероприятия в муниципальных округах.
"Важно, что по многим проектам идем опережающими темпами. Уже завершены пять объектов 2026 года на общую сумму 1,8 миллиарда рублей и протяженностью более 41 километра. Благодаря участию в национальном проекте нам удалось достичь важного показателя: доля дорог в нормативном состоянии по региону выросла до 57%, в то время как в конце 2021 года она не превышала 40%", - подчеркнул Евраев.
Он отметил, что по поручению президента России Владимира Путина к концу 2030 года необходимо довести этот показатель до 65%, и регион уверенно движется к достижению поставленной цели.
По словам Евраева, объем дорожного фонда на 2026 год запланирован в размере 23,8 миллиарда рублей, включая средства федерального бюджета, которые были дополнительно выделены на строительство моста через реку Волгу в Ярославле. В планах – привести в порядок 400 километров автомобильных дорог, 250 погонных метров мостовых сооружений и более 80 километров дорог с использованием метода "ремонт картами".
Михаил Евраев - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Евраев: пешеходные зоны в центрах ярославских городов привлекут туристов
28 октября, 17:50
 
Ярославская область
 
 
