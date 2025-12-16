Рейтинг@Mail.ru
В небе над Донецком прогремели взрывы - РИА Новости, 16.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
18:45 16.12.2025
В небе над Донецком прогремели взрывы
В небе над Донецком прогремели взрывы - РИА Новости, 16.12.2025
В небе над Донецком прогремели взрывы
Не менее шести взрывов прозвучали в небе над Донецком, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.12.2025
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
донецк
донецкая народная республика
донецк, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика
В небе над Донецком прогремели взрывы

РИА Новости: в небе над Донецком прогремели шесть взрывов

Донецк
Донецк
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Донецк. Архивное фото
ДОНЕЦК, 16 дек - РИА Новости. Не менее шести взрывов прозвучали в небе над Донецком, передает корреспондент РИА Новости.
В интервале между 18.00 и 18.05 мск в небе над Донецком прозвучали мощные взрывы. Они были слышны в центральной и западной частях города.
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
В Донецке из-за атаки БПЛА пострадала женщина
Вчера, 08:31
 
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
