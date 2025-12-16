https://ria.ru/20251216/donetsk-2062469230.html
В небе над Донецком прогремели взрывы
В небе над Донецком прогремели взрывы - РИА Новости, 16.12.2025
В небе над Донецком прогремели взрывы
Не менее шести взрывов прозвучали в небе над Донецком, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T18:45:00+03:00
2025-12-16T18:45:00+03:00
2025-12-16T18:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
донецк
донецкая народная республика
донецк, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика
В небе над Донецком прогремели взрывы
РИА Новости: в небе над Донецком прогремели шесть взрывов