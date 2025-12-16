Рейтинг@Mail.ru
22:14 16.12.2025
Певица Слава назвала решение суда по делу Долиной торжеством справедливости
Певица Слава назвала решение суда по делу Долиной торжеством справедливости
Певица Слава (Анастасия Сланевская) назвала решение Верховного суда РФ по делу о квартире народной артистки РФ Ларисы Долиной торжеством справедливости. РИА Новости, 16.12.2025
россия, москва, лариса долина, певица слава (анастасия сланевская), дело о квартире долиной
Россия, Москва, Лариса Долина, Певица Слава (Анастасия Сланевская), Дело о квартире Долиной
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Певица Слава (Анастасия Сланевская) назвала решение Верховного суда РФ по делу о квартире народной артистки РФ Ларисы Долиной торжеством справедливости.
Во вторник Верховный суд признал Полину Лурье собственником купленной у Долиной квартиры, отменив предыдущие судебные решения.
«
"Ребята, я сейчас заплачу от счастья. Ура-ура-ура! Справедливость восторжествовала… Боже, даже не верится", - сказала она на видео, опубликованном в ее аккаунте в соцсети Instagram*.
Ранее Слава рассказала, что не может продать свою квартиру из-за "схемы Долиной", так как этот случай создал риски для покупателей вторичного жилья.
Опрос
Что вы считаете справедливым в ситуациях, аналогичных делу Долиной?
Проголосовали:34486
Вчера, 16:03
В конце марта Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Долиной, которая оспаривала сделку по продаже своей квартиры Полине Лурье. Артистка заявила, что оказалась жертвой мошенников и согласилась на сделку, поскольку была введена в заблуждение. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. Суды апелляционной и кассационной инстанций согласились с этим решением. Адвокат Лурье обратилась в Верховный суд России.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Рассмотрение жалобы по делу о квартире певицы Ларисы Долиной в Верховном суде России - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Артисты и юристы по-разному отозвались о решении ВС по делу Долиной
Вчера, 20:25
 
