Певица Слава назвала решение суда по делу Долиной торжеством справедливости

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Певица Слава (Анастасия Сланевская) назвала решение Верховного суда РФ по делу о квартире народной артистки РФ Ларисы Долиной торжеством справедливости.
Во вторник Верховный суд признал Полину Лурье собственником купленной у Долиной квартиры, отменив предыдущие судебные решения.
"Ребята, я сейчас заплачу от счастья. Ура-ура-ура! Справедливость восторжествовала… Боже, даже не верится", - сказала она на видео, опубликованном в ее аккаунте в соцсети Instagram*.
Ранее Слава рассказала, что не может продать свою квартиру из-за "схемы Долиной", так как этот случай создал риски для покупателей вторичного жилья.
В конце марта Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Долиной, которая оспаривала сделку по продаже своей квартиры Полине Лурье. Артистка заявила, что оказалась жертвой мошенников и согласилась на сделку, поскольку была введена в заблуждение. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. Суды апелляционной и кассационной инстанций согласились с этим решением. Адвокат Лурье обратилась в Верховный суд России.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.