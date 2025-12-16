Рейтинг@Mail.ru
Решение по делу Долиной в высшей мере соответствует закону, заявил адвокат - РИА Новости, 16.12.2025
21:49 16.12.2025 (обновлено: 22:30 16.12.2025)
Решение по делу Долиной в высшей мере соответствует закону, заявил адвокат
Решение по делу Долиной в высшей мере соответствует закону, заявил адвокат

Судья Юрий Москаленко
Судья Юрий Москаленко
Судья Юрий Москаленко. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Вынесенное Верховным судом РФ решение по вопросу купли-продажи квартиры певицы Ларисы Долиной в наибольшей степени соответствует закону, заявил РИА Новости адвокат, руководитель проектов практики банкротства адвокатского бюро "КИАП" Даниил Жердев.
Во вторник Верховный суд признал Полину Лурье собственником купленной у Долиной квартиры, отменив предыдущие судебные решения.
Вчера, 16:03
"С учетом социального контекста спора, многие ожидали от Верховного Суда решения об оставлении квартиры в собственности Ларисы Долиной, но при этом о взыскании с нее в пользу Полины Лурье стоимости квартиры (двусторонняя реституция). Но с учетом озвученных в заседании обстоятельств дела, вынесенный акт, на мой взгляд, в наибольшей степени соответствует закону", - заявил он.
По мнению адвоката, в мотивировочной части Верховный суд может обратить внимание на необходимость в каждом подобном деле тщательно проверять, насколько продавец мог осознавать смысл сделки.
"С нетерпением будем ждать полный текст акта", - заключил он.
В конце марта Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Долиной, которая оспаривала сделку по продаже своей квартиры Лурье. Артистка заявила, что оказалась жертвой мошенников и согласилась на сделку, поскольку была введена в заблуждение. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. Суды апелляционной и кассационной инстанций согласились с этим решением. Адвокат Лурье обратилась в Верховный суд России.
Певица Лариса Долина
Полная отмена. Что решил Верховный суд по делу Долиной
Вчера, 18:47
 
Жилье Россия Москва Лариса Долина Дело о квартире Долиной
 
 
