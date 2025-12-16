Решение по делу Долиной в высшей мере соответствует закону, заявил адвокат

"С учетом социального контекста спора, многие ожидали от Верховного Суда решения об оставлении квартиры в собственности Ларисы Долиной, но при этом о взыскании с нее в пользу Полины Лурье стоимости квартиры (двусторонняя реституция). Но с учетом озвученных в заседании обстоятельств дела, вынесенный акт, на мой взгляд, в наибольшей степени соответствует закону", - заявил он.