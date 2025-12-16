Рейтинг@Mail.ru
Юрист прокомментировал решение Верховного суда по делу Долиной - РИА Новости, 16.12.2025
20:56 16.12.2025
Юрист прокомментировал решение Верховного суда по делу Долиной
Верховный суд вынесенным решением по делу о квартире певицы Ларисы Долиной "зацементировал" тенденцию судебной практики по таким спорам, поделился мнением с РИА РИА Новости, 16.12.2025
2025
Юрист прокомментировал решение Верховного суда по делу Долиной

Адвокат Светлана Свириденко и покупательница квартиры Долиной Полина Лурье в Верховном суде РФ
Адвокат Светлана Свириденко и покупательница квартиры Долиной Полина Лурье в Верховном суде РФ. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Верховный суд вынесенным решением по делу о квартире певицы Ларисы Долиной "зацементировал" тенденцию судебной практики по таким спорам, поделился мнением с РИА Новости гендиректор юридической компании "Митра" Сослан Каиров.
Во вторник, 16 декабря, Верховный суд признал Полину Лурье собственником купленной у Долиной квартиры, отменив предыдущие судебные решения, и направил в апелляцию вопрос о выселении Долиной и ее внучки из квартиры.
"Ответственность за то, как вырученные деньги будут потрачены, покупатель нести не должен, в том числе в виде необходимости возврата жилья. Суд "зацементировал" тремор судебной практики по отношению к таким спорам", - сказал он.
Он добавил, что договоренности должны соблюдаться, поэтому покупатель не должен был терзать себя сомнениями, продает Долина квартиру или участвует в "спецоперации".
В конце марта Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Долиной, которая оспаривала сделку по продаже своей квартиры Полине Лурье. Артистка заявила, что оказалась жертвой мошенников и согласилась на сделку, поскольку была введена в заблуждение. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. Суды апелляционной и кассационной инстанций согласились с этим решением. Адвокат Лурье обратилась в Верховный суд России.
