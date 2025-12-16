https://ria.ru/20251216/dolina-2062487833.html
Юрист прокомментировал решение Верховного суда по делу Долиной
Юрист прокомментировал решение Верховного суда по делу Долиной
Верховный суд вынесенным решением по делу о квартире певицы Ларисы Долиной "зацементировал" тенденцию судебной практики по таким спорам, поделился мнением с РИА РИА Новости, 16.12.2025
Юрист прокомментировал решение Верховного суда по делу Долиной
Юрист Каиров: ВС зацементировал тенденцию по делам, подобным делу Долиной
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Верховный суд вынесенным решением по делу о квартире певицы Ларисы Долиной "зацементировал" тенденцию судебной практики по таким спорам, поделился мнением с РИА Новости гендиректор юридической компании "Митра" Сослан Каиров.
Во вторник, 16 декабря, Верховный суд признал Полину Лурье собственником купленной у Долиной
квартиры, отменив предыдущие судебные решения, и направил в апелляцию вопрос о выселении Долиной и ее внучки из квартиры.
"Ответственность за то, как вырученные деньги будут потрачены, покупатель нести не должен, в том числе в виде необходимости возврата жилья. Суд "зацементировал" тремор судебной практики по отношению к таким спорам", - сказал он.
Он добавил, что договоренности должны соблюдаться, поэтому покупатель не должен был терзать себя сомнениями, продает Долина квартиру или участвует в "спецоперации".
В конце марта Хамовнический суд Москвы
удовлетворил иск Долиной, которая оспаривала сделку по продаже своей квартиры Полине Лурье. Артистка заявила, что оказалась жертвой мошенников и согласилась на сделку, поскольку была введена в заблуждение. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. Суды апелляционной и кассационной инстанций согласились с этим решением. Адвокат Лурье обратилась в Верховный суд России
