Юрист прокомментировал решение Верховного суда по делу Долиной

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Верховный суд вынесенным решением по делу о квартире певицы Ларисы Долиной "зацементировал" тенденцию судебной практики по таким спорам, поделился мнением с РИА Новости гендиректор юридической компании "Митра" Сослан Каиров.

"Ответственность за то, как вырученные деньги будут потрачены, покупатель нести не должен, в том числе в виде необходимости возврата жилья. Суд "зацементировал" тремор судебной практики по отношению к таким спорам", - сказал он.