На счет Долиной после продажи квартиры поступило около 70 миллионов рублей
Порядка 70 миллионов рублей поступили на счет певицы Ларисы Долиной в результате продажи квартиры, следует из материалов дела, зачитанных в суде. РИА Новости, 16.12.2025
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Порядка 70 миллионов рублей поступили на счет певицы Ларисы Долиной в результате продажи квартиры, следует из материалов дела, зачитанных в суде.
Верховный суд РФ
во вторник рассмотрел жалобу покупательницы Полины Лурье, требовавшей признать законной сделку купли-продажи квартиры певицы Ларисы Долиной
в Хамовниках, и оставил право собственности за покупателем. Также Верховный суд отправил в апелляционную инстанцию вопрос о выселении Долиной и ее внучки из проданной квартиры.
«
"Если мы обратимся к материалам дела, то видно, что порядка 70 миллионов поступили на счет Ларисы Александровны. И они там пролежали какое-то время. То есть получается, что деньги она получила и определенные действия по распоряжению этими суммами она совершила", - зачитал судья материалы дела.
Адвокат певицы в ответ заявила, что Долина действовала "под действием заблуждений".
"Я полагаю, что о распоряжении в принципе не может быть и речи, поскольку распоряжение - это волевой акт, когда человек реализует собственную волю о передаче денежных средств. В данном случае, что подтверждается экспертизами, Лариса Александровна действовала под действием заблуждений", - отметила адвокат.
В конце марта Хамовнический суд Москвы
удовлетворил иск Долиной, которая оспаривала сделку по продаже своей квартиры Лурье. Артистка заявила, что оказалась жертвой мошенников и согласилась на сделку, поскольку была введена в заблуждение. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. Суды апелляционной и кассационной инстанций согласились с этим решением. Адвокат Лурье обратилась в Верховный суд России.