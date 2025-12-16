Как проходило заседание Верховного суда по делу Долиной: ключевые моменты

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда отменила решения судов нижестоящих инстанций. Согласно решению, право собственности на квартиру сохраняется за покупательницей Полиной Лурье. Встречные требования Полины Лурье о выселении Долиной из спорного жилья рассмотрит Мосгорсуд.