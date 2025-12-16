Рейтинг@Mail.ru
Как проходило заседание Верховного суда по делу Долиной: ключевые моменты - РИА Новости, 16.12.2025
18:33 16.12.2025 (обновлено: 18:42 16.12.2025)
Как проходило заседание Верховного суда по делу Долиной: ключевые моменты
Как проходило заседание Верховного суда по делу Долиной: ключевые моменты - РИА Новости, 16.12.2025
Как проходило заседание Верховного суда по делу Долиной: ключевые моменты
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда отменила решения судов нижестоящих инстанций. Согласно решению, право собственности на квартиру... РИА Новости, 16.12.2025
Верховный суд отказал Ларисе Долиной и вернул квартиру Полине Лурье
Верховный суд вынес решение по «делу Долиной». Верховный суд отказал Ларисе Долиной и вернул квартиру Полине Лурье.
Как проходило заседание Верховного суда по делу Долиной: ключевые моменты
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда отменила решения судов нижестоящих инстанций. Согласно решению, право собственности на квартиру сохраняется за покупательницей Полиной Лурье. Встречные требования Полины Лурье о выселении Долиной из спорного жилья рассмотрит Мосгорсуд.
Как проходило заседание Верховного суда по делу Долиной: ключевые моменты

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда отменила решения судов нижестоящих инстанций. Согласно решению, право собственности на квартиру сохраняется за покупательницей Полиной Лурье. Встречные требования Полины Лурье о выселении Долиной из спорного жилья рассмотрит Мосгорсуд.
Верховный Суд, принимая во внимание большой общественный резонанс дела, провел заседание в открытом режиме.
 
