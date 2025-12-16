https://ria.ru/20251216/dolina-2062464079.html
Как проходило заседание Верховного суда по делу Долиной: ключевые моменты
Как проходило заседание Верховного суда по делу Долиной: ключевые моменты - РИА Новости, 16.12.2025
Как проходило заседание Верховного суда по делу Долиной: ключевые моменты
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда отменила решения судов нижестоящих инстанций. Согласно решению, право собственности на квартиру... РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T18:33:00+03:00
2025-12-16T18:33:00+03:00
2025-12-16T18:42:00+03:00
видео
жилье
лариса долина
дело о квартире долиной
верховный суд рф
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062462572_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8444bba804d9d7d90b2f314a639508af.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062462572_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_88f6c5fc6986209e2235f9116a418a54.jpg
Верховный суд отказал Ларисе Долиной и вернул квартиру Полине Лурье
Верховный суд вынес решение по «делу Долиной».
Верховный суд отказал Ларисе Долиной и вернул квартиру Полине Лурье.
2025-12-16T18:33
true
PT3M05S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, жилье, лариса долина, дело о квартире долиной, верховный суд рф, происшествия, видео
Видео, Жилье, Лариса Долина, Дело о квартире Долиной, Верховный суд РФ, Происшествия
Как проходило заседание Верховного суда по делу Долиной: ключевые моменты
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда отменила решения судов нижестоящих инстанций. Согласно решению, право собственности на квартиру сохраняется за покупательницей Полиной Лурье. Встречные требования Полины Лурье о выселении Долиной из спорного жилья рассмотрит Мосгорсуд.
2025-12-16T18:33
true
PT3M05S