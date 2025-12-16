https://ria.ru/20251216/dolina-2062459173.html
Долина находится в квартире Лурье незаконно, заявил Верховный суд
Певица Лариса Долина находится в квартире Полины Лурье незаконно, если она не покинет ее добровольно, суд может выселить ее, сообщили РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 16.12.2025
