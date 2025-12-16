Рейтинг@Mail.ru
Долина находится в квартире Лурье незаконно, заявил Верховный суд
18:11 16.12.2025 (обновлено: 19:05 16.12.2025)
Долина находится в квартире Лурье незаконно, заявил Верховный суд
Долина находится в квартире Лурье незаконно, заявил Верховный суд
Долина находится в квартире Лурье незаконно, заявил Верховный суд

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПевица Лариса Долина
Певица Лариса Долина. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Певица Лариса Долина находится в квартире Полины Лурье незаконно, если она не покинет ее добровольно, суд может выселить ее, сообщили РИА Новости в пресс-службе Верховного суда РФ.
"Квартира принадлежит Полине Лурье. Лариса Долина незаконно находится в квартире и если она в ближайшее время добровольно ее не покинет, суд нижестоящей инстанции рассмотрит вопрос о выселении", - рассказали в пресс-службе.
Там отметили, что таким образом ВС РФ поставил точку в так называемом деле Долиной-Лурье.
