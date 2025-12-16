Рейтинг@Mail.ru
ВС отправил на апелляцию вопрос о выселении Долиной из квартиры
18:01 16.12.2025 (обновлено: 18:12 16.12.2025)
ВС отправил на апелляцию вопрос о выселении Долиной из квартиры
Верховный суд РФ отправил в апелляционную инстанцию вопрос о выселении певицы Ларисы Долиной и ее внучки из квартиры, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.12.2025
жилье
лариса долина
дело о квартире долиной
жилье, лариса долина, дело о квартире долиной
Жилье, Лариса Долина, Дело о квартире Долиной
Рассмотрение жалобы по делу о квартире певицы Долиной в Верховном суде России
Рассмотрение жалобы по делу о квартире певицы Долиной в Верховном суде России
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Верховный суд РФ отправил в апелляционную инстанцию вопрос о выселении певицы Ларисы Долиной и ее внучки из квартиры, передает корреспондент РИА Новости.
Верховный суд во вторник признал Полину Лурье собственником купленной у Долиной квартиры, отменив предыдущие судебные решения.
"Дело в части требования выселения продавца направлено на новое рассмотрение, поскольку это связано с необходимостью установления и оценки ряда обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения спора", - огласил судья.
Что вы считаете справедливым в ситуациях, аналогичных делу Долиной?
Проголосовали:34465
Жилье Лариса Долина Дело о квартире Долиной
 
 
