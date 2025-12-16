https://ria.ru/20251216/dolina-2062457220.html
ВС отправил на апелляцию вопрос о выселении Долиной из квартиры
ВС отправил на апелляцию вопрос о выселении Долиной из квартиры - РИА Новости, 16.12.2025
ВС отправил на апелляцию вопрос о выселении Долиной из квартиры
Верховный суд РФ отправил в апелляционную инстанцию вопрос о выселении певицы Ларисы Долиной и ее внучки из квартиры, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T18:01:00+03:00
2025-12-16T18:01:00+03:00
2025-12-16T18:12:00+03:00
жилье
лариса долина
дело о квартире долиной
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062449823_0:243:3065:1967_1920x0_80_0_0_8dce8f4b5befdb63633a9f7dec1b2fe6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062449823_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_dafe45ee80a4678dcd54aab057412806.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жилье, лариса долина, дело о квартире долиной
Жилье, Лариса Долина, Дело о квартире Долиной
ВС отправил на апелляцию вопрос о выселении Долиной из квартиры
ВС отправил на апелляцию вопрос о выселении Долиной и ее внучки из квартиры
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Верховный суд РФ отправил в апелляционную инстанцию вопрос о выселении певицы Ларисы Долиной и ее внучки из квартиры, передает корреспондент РИА Новости.
Верховный суд во вторник признал Полину Лурье собственником купленной у Долиной
квартиры, отменив предыдущие судебные решения.
"Дело в части требования выселения продавца направлено на новое рассмотрение, поскольку это связано с необходимостью установления и оценки ряда обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения спора", - огласил судья.