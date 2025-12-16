ВС удалился в совещательную комнату для принятия решения по жалобе Лурье

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Коллегия Верховного суда РФ удалилась в совещательную комнату для принятия решения по жалобе Полины Лурье, покупательницы квартиры певицы Ларисы Долиной, о признании сделки с недвижимостью законной, передает корреспондент РИА Новости.