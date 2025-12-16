Рейтинг@Mail.ru
ВС удалился в совещательную комнату для принятия решения по жалобе Лурье
17:07 16.12.2025 (обновлено: 17:08 16.12.2025)
ВС удалился в совещательную комнату для принятия решения по жалобе Лурье
ВС удалился в совещательную комнату для принятия решения по жалобе Лурье - РИА Новости, 16.12.2025
ВС удалился в совещательную комнату для принятия решения по жалобе Лурье
Коллегия Верховного суда РФ удалилась в совещательную комнату для принятия решения по жалобе Полины Лурье, покупательницы квартиры певицы Ларисы Долиной, о... РИА Новости, 16.12.2025
ВС удалился в совещательную комнату для принятия решения по жалобе Лурье

ВС РФ удалился принимать решение по жалобе Лурье по делу о квартире Долиной

Адвокат Светлана Свириденко и покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье в Верховном суде России
Адвокат Светлана Свириденко и покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье в Верховном суде России
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Коллегия Верховного суда РФ удалилась в совещательную комнату для принятия решения по жалобе Полины Лурье, покупательницы квартиры певицы Ларисы Долиной, о признании сделки с недвижимостью законной, передает корреспондент РИА Новости.
Верховный суд России во вторник приступил к рассмотрению жалобы Лурье, которая просит признать законной сделку купли-продажи квартиры Долиной.
"Коллегия удаляется в совещательную комнату", - огласил судья в ходе заседания.
В конце марта Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Долиной, которая оспаривала сделку по продаже своей квартиры Полине Лурье. Артистка заявила, что оказалась жертвой мошенников и согласилась на сделку, поскольку была введена в заблуждение. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. Суды апелляционной и кассационной инстанций согласились с этим решением. Адвокат Лурье обратилась в Верховный суд России.
ЖильеРоссияМоскваЛариса ДолинаДело о квартире ДолинойПроисшествияВерховный суд РФ
 
 
