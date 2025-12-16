https://ria.ru/20251216/dolina-2062437305.html
ВС удалился в совещательную комнату для принятия решения по жалобе Лурье
2025-12-16T17:07:00+03:00
2025-12-16T17:07:00+03:00
2025-12-16T17:08:00+03:00
россия
москва
ВС РФ удалился принимать решение по жалобе Лурье по делу о квартире Долиной