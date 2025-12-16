Рейтинг@Mail.ru
Долина настаивала на оплате квартиры наличными, заявила ее адвокат - РИА Новости, 16.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:06 16.12.2025 (обновлено: 18:23 16.12.2025)
https://ria.ru/20251216/dolina-2062437057.html
Долина настаивала на оплате квартиры наличными, заявила ее адвокат
Долина настаивала на оплате квартиры наличными, заявила ее адвокат - РИА Новости, 16.12.2025
Долина настаивала на оплате квартиры наличными, заявила ее адвокат
Лариса Долина настаивала на оплате квартиры наличными по указанию мошенников, заявила в Верховном суде адвокат Ларисы Долиной. РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T17:06:00+03:00
2025-12-16T18:23:00+03:00
жилье
москва
россия
лариса долина
дело о квартире долиной
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062407859_0:202:3281:2047_1920x0_80_0_0_b5e315fddc82ae175a74acd0602878f7.jpg
https://ria.ru/20251216/dolina-2062422614.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062407859_157:0:2886:2047_1920x0_80_0_0_5f4d0a8230c8bf87850d6a04e9cdb1e8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
жилье, москва, россия, лариса долина, дело о квартире долиной
Жилье, Москва, Россия, Лариса Долина, Дело о квартире Долиной
Долина настаивала на оплате квартиры наличными, заявила ее адвокат

Адвокат Пухова: Долина настаивала на оплате наличными по указанию мошенников

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПокупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье во время рассмотрения жалобы на решения судов по иску о признании недействительной сделки о продаже квартиры в Верховном суде РФ
Покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье во время рассмотрения жалобы на решения судов по иску о признании недействительной сделки о продаже квартиры в Верховном суде РФ - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Лариса Долина настаивала на оплате квартиры наличными по указанию мошенников, заявила в Верховном суде адвокат Ларисы Долиной.
Судья спросил адвоката Марию Пухову об оплате квартиры наличными при заключении договора. Он решил уточнить, кто настаивал на этих условиях.
Опрос
Что вы считаете справедливым в ситуациях, аналогичных делу Долиной?
Проголосовали:34449
Вчера, 16:03
"Мошенники... По указанию мошенников Лариса Александровна передала соответствующие условия... покупателю, что оплата наличными", - сказал адвокат.
Она добавила, что покупатель удивился таким условиям.
В конце марта Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Долиной, которая оспаривала сделку по продаже своей квартиры Лурье. Артистка заявила, что оказалась жертвой мошенников и согласилась на сделку, поскольку была введена в заблуждение. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. Суды апелляционной и кассационной инстанций согласились с этим решением. Адвокат Лурье обратилась в Верховный суд России.
Адвокат Светлана Свириденко и покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье во время рассмотрения жалобы на решения судов по иску о признании недействительной сделки о продаже квартиры в Верховном суде России - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Адвокат Лурье объяснила, что повлияло на сниженную цену за квартиру Долиной
Вчера, 16:22
 
ЖильеМоскваРоссияЛариса ДолинаДело о квартире Долиной
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала