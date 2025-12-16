https://ria.ru/20251216/dolina-2062437057.html
Долина настаивала на оплате квартиры наличными, заявила ее адвокат
Долина настаивала на оплате квартиры наличными, заявила ее адвокат - РИА Новости, 16.12.2025
Долина настаивала на оплате квартиры наличными, заявила ее адвокат
Лариса Долина настаивала на оплате квартиры наличными по указанию мошенников, заявила в Верховном суде адвокат Ларисы Долиной. РИА Новости, 16.12.2025
Долина настаивала на оплате квартиры наличными, заявила ее адвокат
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Лариса Долина настаивала на оплате квартиры наличными по указанию мошенников, заявила в Верховном суде адвокат Ларисы Долиной.
Судья спросил адвоката Марию Пухову об оплате квартиры наличными при заключении договора. Он решил уточнить, кто настаивал на этих условиях.
"Мошенники... По указанию мошенников Лариса Александровна передала соответствующие условия... покупателю, что оплата наличными", - сказал адвокат.
Она добавила, что покупатель удивился таким условиям.
В конце марта Хамовнический суд Москвы
удовлетворил иск Долиной
, которая оспаривала сделку по продаже своей квартиры Лурье. Артистка заявила, что оказалась жертвой мошенников и согласилась на сделку, поскольку была введена в заблуждение. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. Суды апелляционной и кассационной инстанций согласились с этим решением. Адвокат Лурье обратилась в Верховный суд России
