Адвокат Долиной подтвердила намерение певицы вернуть деньги Лурье

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Лариса Долина намерена вернуть деньги Полине Лурье, заявила адвокат певицы Мария Пухова в Верховном суде РФ.
Верховный суд рассматривает жалобу Полины Лурье, требующей признать законной сделку купли-продажи квартиры певицы Ларисы Долиной в Хамовниках.
"Истец, как уже было ранее озвучено, максимально заинтересован в скорейшем и мирном урегулировании сложившегося конфликта и готова сама отдать все деньги ответчику", - сказала Пухова.
В конце марта Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Долиной, которая оспаривала сделку по продаже своей квартиры Полине Лурье. Артистка заявила, что оказалась жертвой мошенников и согласилась на сделку, поскольку была введена в заблуждение. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. Суды апелляционной и кассационной инстанций согласились с этим решением. Адвокат Лурье обратилась в Верховный суд России.