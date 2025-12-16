https://ria.ru/20251216/dolina-2062425671.html
Долина считала сделку мнимой, заявила адвокат певицы
Долина считала сделку мнимой, заявила адвокат певицы - РИА Новости, 16.12.2025
Долина считала сделку мнимой, заявила адвокат певицы
РИА Новости. ДОЛИНА СЧИТАЛА СДЕЛКУ МНИМОЙ И ЖДАЛА, ЧТО СОТРУДНИКИ РОСФИНМОНИТОРИНГА И ФСБ ВЕРНУТ ЕЙ КВАРТИРУ, А ПОКУПАТЕЛЮ - ДЕНЬГИ, ЗАЯВИЛА АДВОКАТ ПЕВИЦЫ РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T16:33:00+03:00
2025-12-16T16:33:00+03:00
2025-12-16T16:37:00+03:00
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
дело о квартире долиной
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062395631_0:92:2954:1754_1920x0_80_0_0_7ee927f86b765c284b07cd9661fbd846.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062395631_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_bf4427995c84437b40a455de44002ebf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), дело о квартире долиной
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Дело о квартире Долиной
Долина считала сделку мнимой, заявила адвокат певицы
Адвокат Долиной: Долина считала сделку мнимой и ждала возврата квартиры