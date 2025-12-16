https://ria.ru/20251216/dolina-2062422921.html
Лурье впервые выступила в суде по делу о покупке квартиры Долиной
Покупательница Полина Лурье в Верховном суде впервые выступила в рамках спора о продаже квартиры певицы Ларисы Долиной, передает корреспондент РИА Новости из... РИА Новости, 16.12.2025
