Лурье заявила, что имеет статус свидетеля по делу о квартире Долиной

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье заявила, что имеет статус свидетеля по уголовному делу об афере с квартирой артистки.
Верховный суд РФ рассматривает жалобу Полины Лурье, требующей признать законной сделку купли-продажи квартиры певицы Ларисы Долиной в Хамовниках.
"Да, прохожу свидетелем", - сказала Лурье в суде, отвечая на вопрос о ее статусе в уголовном деле об афере с квартирой певицы.
В конце марта Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Долиной, которая оспаривала сделку по продаже своей квартиры Полине Лурье. Артистка заявила, что оказалась жертвой мошенников и согласилась на сделку, поскольку была введена в заблуждение. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. Суды апелляционной и кассационной инстанций согласились с этим решением. Адвокат Лурье обратилась в Верховный суд России.
