Лурье заявила, что имеет статус свидетеля по делу о квартире Долиной

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье заявила, что имеет статус свидетеля по уголовному делу об афере с квартирой артистки.

"Да, прохожу свидетелем", - сказала Лурье в суде, отвечая на вопрос о ее статусе в уголовном деле об афере с квартирой певицы.