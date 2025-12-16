Рейтинг@Mail.ru
Трансляция заседания по "делу Долиной" стала самой популярной в истории ВС - РИА Новости, 16.12.2025
16:07 16.12.2025
https://ria.ru/20251216/dolina-2062414542.html
Трансляция заседания по "делу Долиной" стала самой популярной в истории ВС
россия, москва, лариса долина, дело о квартире долиной, верховный суд рф, происшествия
Россия, Москва, Лариса Долина, Дело о квартире Долиной, Верховный суд РФ, Происшествия
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Трансляция судебного заседания, на котором должна решиться судьба спорной квартиры певицы Ларисы Долиной, стала самой просматриваемой в истории Верховного суда России, стрим уже посмотрели свыше 120 тысяч зрителей.
Во вторник Верховный суд России приступил к рассмотрению жалобы Полины Лурье, которая просит признать законной сделку купли-продажи квартиры Долиной в Хамовниках.
Трансляцию заседания Верховный суд России ведет на площадке VK Видео, у нее уже 122 тысячи просмотров.
В конце марта Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Долиной, которая оспаривала сделку по продаже своей квартиры Полине Лурье. Артистка заявила, что оказалась жертвой мошенников и согласилась на сделку, поскольку была введена в заблуждение. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. Суды апелляционной и кассационной инстанций согласились с этим решением. Адвокат Лурье обратилась в Верховный суд России.
Как передавало РИА Новости со ссылкой на судебные документы, Долина при совершении сделок по продаже квартиры считала, что участвует в "спецоперации" по выявлению и задержанию преступников.
Долина указывала в иске, что Лурье не проявила даже минимального уровня разумной осмотрительности и осторожности, проигнорировала все сопутствующие сделке обстоятельства, очевидно свидетельствующие об искажении воли истца.
Адвокат Лурье Светлана Свириденко заявляла, что эта позиция истца не нашла своего подтверждения в решении суда, у Лурье сомнений во вменяемости Долиной не было. Она добавила, что Долина ведет педагогическую деятельность и должна ежегодно проходить психиатрическое освидетельствование.
Адвокат Ларисы Долиной Мария Пухова в Верховном суде РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Верховный суд отказался закрыть процесс по жалобе Лурье
РоссияМоскваЛариса ДолинаДело о квартире ДолинойВерховный суд РФПроисшествия
 
 
