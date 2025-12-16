https://ria.ru/20251216/dolina-2062414542.html
Трансляция заседания по "делу Долиной" стала самой популярной в истории ВС
Трансляция заседания по "делу Долиной" стала самой популярной в истории ВС - РИА Новости, 16.12.2025
Трансляция заседания по "делу Долиной" стала самой популярной в истории ВС
Трансляция судебного заседания, на котором должна решиться судьба спорной квартиры певицы Ларисы Долиной, стала самой просматриваемой в истории Верховного суда... РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T16:07:00+03:00
2025-12-16T16:07:00+03:00
2025-12-16T16:11:00+03:00
россия
москва
лариса долина
дело о квартире долиной
верховный суд рф
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062407859_0:202:3281:2047_1920x0_80_0_0_b5e315fddc82ae175a74acd0602878f7.jpg
https://ria.ru/20251216/lure-2062405297.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062407859_157:0:2886:2047_1920x0_80_0_0_5f4d0a8230c8bf87850d6a04e9cdb1e8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, лариса долина, дело о квартире долиной, верховный суд рф, происшествия
Россия, Москва, Лариса Долина, Дело о квартире Долиной, Верховный суд РФ, Происшествия
Трансляция заседания по "делу Долиной" стала самой популярной в истории ВС
Трансляцию заседания ВС РФ по делу Долиной уже посмотрели свыше 120 тыс зрителей
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Трансляция судебного заседания, на котором должна решиться судьба спорной квартиры певицы Ларисы Долиной, стала самой просматриваемой в истории Верховного суда России, стрим уже посмотрели свыше 120 тысяч зрителей.
Во вторник Верховный суд России
приступил к рассмотрению жалобы Полины Лурье, которая просит признать законной сделку купли-продажи квартиры Долиной
в Хамовниках.
Трансляцию заседания Верховный суд России ведет на площадке VK Видео, у нее уже 122 тысячи просмотров.
В конце марта Хамовнический суд Москвы
удовлетворил иск Долиной, которая оспаривала сделку по продаже своей квартиры Полине Лурье. Артистка заявила, что оказалась жертвой мошенников и согласилась на сделку, поскольку была введена в заблуждение. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. Суды апелляционной и кассационной инстанций согласились с этим решением. Адвокат Лурье обратилась в Верховный суд России.
Как передавало РИА Новости со ссылкой на судебные документы, Долина при совершении сделок по продаже квартиры считала, что участвует в "спецоперации" по выявлению и задержанию преступников.
Долина указывала в иске, что Лурье не проявила даже минимального уровня разумной осмотрительности и осторожности, проигнорировала все сопутствующие сделке обстоятельства, очевидно свидетельствующие об искажении воли истца.
Адвокат Лурье Светлана Свириденко заявляла, что эта позиция истца не нашла своего подтверждения в решении суда, у Лурье сомнений во вменяемости Долиной не было. Она добавила, что Долина ведет педагогическую деятельность и должна ежегодно проходить психиатрическое освидетельствование.