Телеканалам разрешили вести трансляцию заседания по квартире Долиной - РИА Новости, 16.12.2025
15:43 16.12.2025 (обновлено: 15:44 16.12.2025)
Телеканалам разрешили вести трансляцию заседания по квартире Долиной
Верховный суд РФ разрешил вести телеканалам трансляцию заседания, где решится судьба спорной квартиры певицы Ларисы Долиной. РИА Новости, 16.12.2025
россия, лариса долина, дело о квартире долиной, верховный суд рф, москва, происшествия
Россия, Лариса Долина, Дело о квартире Долиной, Верховный суд РФ, Москва, Происшествия
© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды на фасаде здания Верховного суда России в Москве
Статуя Фемиды на фасаде здания Верховного суда России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Верховный суд РФ разрешил вести телеканалам трансляцию заседания, где решится судьба спорной квартиры певицы Ларисы Долиной.
"Учитывая большой общественный резонанс, который вызвало настоящее гражданское дело, исходя из необходимости принципов гласности и открытости судебного заседания, определил рассмотреть настоящее гражданское дело и разрешить проведение фото и видеосъемки, а также трансляцию хода судебного заседания по каналам телевидения и в информационно-телекоммуникационной сети интернет", - огласил решение судья.
Суд отказался закрывать заседание, чего требовала сторона Долиной.
Покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье во время рассмотрения жалобы на решения судов по иску о признании недействительной сделки о продаже квартиры в Верховном суде РФ. 16 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Долина не пришла на рассмотрение жалобы покупательницы ее квартиры
