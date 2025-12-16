Заседание Верховного суда по делу о квартире Долиной. Прямая трансляция

Верховный суд России рассматривает жалобу Полины Лурье, требующей признать законной сделку купли-продажи квартиры певицы Ларисы Долиной в Хамовниках.
Позиция защиты Лурье
- покупательница приобретала квартиру для жизни, а не в качестве инвестиции: она искала новую квартиру для себя и детей после развода;
- Долина находилась в адекватном состоянии;
- певица обсуждала вывоз части мебели и хотела купить большую жилплощадь, значит была готова передать квартиру;
- цена рыночная, с торгом: стоимость снизили из-за отсутствия парковочного места и детской площадки во дворе;
- получение денег подтверждено расписками;
- справку о том, что Долина не состоит на учете психиатра не требовали: Лурье поверила артистке на слово, поскольку та — педагог и должна ежегодно проходить освидетельствование.
Позиция адвоката Долиной
- мошенничество имело место, преступников осудили;
- две экспертизы подтвердили факт заблуждения Долиной: она считала, что не продает квартиру, а участвует в операции по поимке аферистов;
- оценивать адекватность действий Долиной не следует, потому что она следовала указаниям мошенников;
- Долина не вводила покупательницу в заблуждение;
- Лурье должна была заподозрить мошенничество из-за стоимости ниже рыночной и расчета наличными;
- деньги должны вернуть те, кто их украл, однако Долина согласна вернуть их сама частями;
- возврат единственного жилья Долиной, которая стала жертвой мошенников, отвечает принципу справедливости.
Долина летом 2024 года заявила, что стала жертвой мошенников, заставивших ее продать квартиру в центре Москвы. Аферисты обрабатывали артистку в течение четырех месяцев и под предлогом сохранения денег уговорили ее перевести их на якобы безопасные счета и передать курьеру сбережения и средства от продажи квартиры. Общий ущерб оценивается не менее чем в 317 миллионов рублей.
По заявлению Долиной возбудили уголовное дело. Первой задержали женщину-курьера Анжелу Цырульникову, позже еще трех фигурантов — Артура Каменецкого, Андрея Основу и Дмитрия Леонтьева. Балашихинский городской суд приговорил их к лишению свободы на срок от четырех до семи лет и оштрафовал каждого на 900 тысяч рублей. Прокуратура и защита Основы обжаловала приговор.
В конце марта 2025 года Хамовнический суд Москвы удовлетворил исковые требования Долиной к Полине Лурье об оспаривании сделки по продаже принадлежащей Долиной квартиры. Певица заявила, что оказалась жертвой мошенников и согласилась на сделку, поскольку была введена в заблуждение. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. Суды апелляционной и кассационной инстанций согласились с решением оставить квартиру Долиной. Адвокат Лурье обратилась в Верховный суд России.
Как ранее передавало РИА Новости со ссылкой на судебные документы, Долина при совершении сделок по продаже квартиры считала, что участвует в "спецоперации" по выявлению и задержанию преступников.
Долина указывала в иске, что Лурье не проявила даже минимальный уровень разумной осмотрительности и осторожности, проигнорировала все сопутствующие сделке обстоятельства, очевидно свидетельствующие об искажении воли истца.
Адвокат Лурье Светлана Свириденко заявляла, что эта позиция истца не нашла своего подтверждения в решении суда, у Лурье сомнений во вменяемости Долиной не было. Она добавила, что Долина ведет педагогическую деятельность и должна ежегодно проходить психиатрическое освидетельствование.