Заседание Верховного суда по делу о квартире Долиной. Прямая трансляция

Верховный суд России рассматривает жалобу Полины Лурье, требующей признать законной сделку купли-продажи квартиры певицы Ларисы Долиной в Хамовниках.

Позиция защиты Лурье

покупательница приобретала квартиру для жизни, а не в качестве инвестиции: она искала новую квартиру для себя и детей после развода;

Долина находилась в адекватном состоянии;

певица обсуждала вывоз части мебели и хотела купить большую жилплощадь, значит была готова передать квартиру;

цена рыночная, с торгом: стоимость снизили из-за отсутствия парковочного места и детской площадки во дворе;

получение денег подтверждено расписками;

справку о том, что Долина не состоит на учете психиатра не требовали: Лурье поверила артистке на слово, поскольку та — педагог и должна ежегодно проходить освидетельствование.

Позиция адвоката Долиной

мошенничество имело место, преступников осудили;

две экспертизы подтвердили факт заблуждения Долиной: она считала, что не продает квартиру, а участвует в операции по поимке аферистов;

оценивать адекватность действий Долиной не следует, потому что она следовала указаниям мошенников;

Долина не вводила покупательницу в заблуждение;

Лурье должна была заподозрить мошенничество из-за стоимости ниже рыночной и расчета наличными;

деньги должны вернуть те, кто их украл, однако Долина согласна вернуть их сама частями;

возврат единственного жилья Долиной, которая стала жертвой мошенников, отвечает принципу справедливости.

Долина летом 2024 года заявила, что стала жертвой мошенников, заставивших ее продать квартиру в центре Москвы . Аферисты обрабатывали артистку в течение четырех месяцев и под предлогом сохранения денег уговорили ее перевести их на якобы безопасные счета и передать курьеру сбережения и средства от продажи квартиры. Общий ущерб оценивается не менее чем в 317 миллионов рублей.

По заявлению Долиной возбудили уголовное дело. Первой задержали женщину-курьера Анжелу Цырульникову, позже еще трех фигурантов — Артура Каменецкого, Андрея Основу и Дмитрия Леонтьева. Балашихинский городской суд приговорил их к лишению свободы на срок от четырех до семи лет и оштрафовал каждого на 900 тысяч рублей. Прокуратура и защита Основы обжаловала приговор.

В конце марта 2025 года Хамовнический суд Москвы удовлетворил исковые требования Долиной к Полине Лурье об оспаривании сделки по продаже принадлежащей Долиной квартиры. Певица заявила, что оказалась жертвой мошенников и согласилась на сделку, поскольку была введена в заблуждение. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. Суды апелляционной и кассационной инстанций согласились с решением оставить квартиру Долиной. Адвокат Лурье обратилась в Верховный суд России

Как ранее передавало РИА Новости со ссылкой на судебные документы, Долина при совершении сделок по продаже квартиры считала, что участвует в "спецоперации" по выявлению и задержанию преступников.

Долина указывала в иске, что Лурье не проявила даже минимальный уровень разумной осмотрительности и осторожности, проигнорировала все сопутствующие сделке обстоятельства, очевидно свидетельствующие об искажении воли истца.