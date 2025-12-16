Заседание Верховного суда по делу о квартире Долиной. Прямая трансляция

Рейтинг@Mail.ru
Шоубиз
 
15:03 16.12.2025 (обновлено: 17:08 16.12.2025)
Верховный суд России рассматривает жалобу Полины Лурье, требующей признать законной сделку купли-продажи квартиры певицы Ларисы Долиной в Хамовниках.
https://realty.ria.ru/20251216/rosreestr-2062177791.html
https://ria.ru/20251216/dolina-2062266939.html
https://ria.ru/20251216/kriminal-2062185929.html
Новости
россия, лариса долина, дело о квартире долиной, жилье, москва, общество, происшествия, верховный суд рф
Россия, Лариса Долина, Дело о квартире Долиной, Шоубиз, Жилье, Москва, Общество, Происшествия, Верховный суд РФ

Верховный суд России рассматривает жалобу Полины Лурье, требующей признать законной сделку купли-продажи квартиры певицы Ларисы Долиной в Хамовниках.

Позиция защиты Лурье

  • покупательница приобретала квартиру для жизни, а не в качестве инвестиции: она искала новую квартиру для себя и детей после развода;
  • Долина находилась в адекватном состоянии;
  • певица обсуждала вывоз части мебели и хотела купить большую жилплощадь, значит была готова передать квартиру;
  • цена рыночная, с торгом: стоимость снизили из-за отсутствия парковочного места и детской площадки во дворе;
  • получение денег подтверждено расписками;
  • справку о том, что Долина не состоит на учете психиатра не требовали: Лурье поверила артистке на слово, поскольку та — педагог и должна ежегодно проходить освидетельствование.
Опрос
Что вы считаете справедливым в ситуациях, аналогичных делу Долиной?
Проголосовали:6925
16:03

Позиция адвоката Долиной

  • мошенничество имело место, преступников осудили;
  • две экспертизы подтвердили факт заблуждения Долиной: она считала, что не продает квартиру, а участвует в операции по поимке аферистов;
  • оценивать адекватность действий Долиной не следует, потому что она следовала указаниям мошенников;
  • Долина не вводила покупательницу в заблуждение;
  • Лурье должна была заподозрить мошенничество из-за стоимости ниже рыночной и расчета наличными;
  • деньги должны вернуть те, кто их украл, однако Долина согласна вернуть их сама частями;
  • возврат единственного жилья Долиной, которая стала жертвой мошенников, отвечает принципу справедливости.
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Росреестр рассказал, как дело Долиной повлияло на сделки со вторичкой
00:00
Долина летом 2024 года заявила, что стала жертвой мошенников, заставивших ее продать квартиру в центре Москвы. Аферисты обрабатывали артистку в течение четырех месяцев и под предлогом сохранения денег уговорили ее перевести их на якобы безопасные счета и передать курьеру сбережения и средства от продажи квартиры. Общий ущерб оценивается не менее чем в 317 миллионов рублей.
По заявлению Долиной возбудили уголовное дело. Первой задержали женщину-курьера Анжелу Цырульникову, позже еще трех фигурантов — Артура Каменецкого, Андрея Основу и Дмитрия Леонтьева. Балашихинский городской суд приговорил их к лишению свободы на срок от четырех до семи лет и оштрафовал каждого на 900 тысяч рублей. Прокуратура и защита Основы обжаловала приговор.
В конце марта 2025 года Хамовнический суд Москвы удовлетворил исковые требования Долиной к Полине Лурье об оспаривании сделки по продаже принадлежащей Долиной квартиры. Певица заявила, что оказалась жертвой мошенников и согласилась на сделку, поскольку была введена в заблуждение. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. Суды апелляционной и кассационной инстанций согласились с решением оставить квартиру Долиной. Адвокат Лурье обратилась в Верховный суд России.
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Ассоциация юристов заявила о грубой ошибке в деле Долиной
02:52
Как ранее передавало РИА Новости со ссылкой на судебные документы, Долина при совершении сделок по продаже квартиры считала, что участвует в "спецоперации" по выявлению и задержанию преступников.
Долина указывала в иске, что Лурье не проявила даже минимальный уровень разумной осмотрительности и осторожности, проигнорировала все сопутствующие сделке обстоятельства, очевидно свидетельствующие об искажении воли истца.
Адвокат Лурье Светлана Свириденко заявляла, что эта позиция истца не нашла своего подтверждения в решении суда, у Лурье сомнений во вменяемости Долиной не было. Она добавила, что Долина ведет педагогическую деятельность и должна ежегодно проходить психиатрическое освидетельствование.
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Последний шанс. На что решилась Долина в Верховном суде
08:00
 
Шоубиз Россия Лариса Долина Дело о квартире Долиной Жилье Москва Общество Происшествия Верховный суд РФ
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
