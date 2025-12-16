Рейтинг@Mail.ru
СМИ раскрыли, что произошло с Долиной из-за скандала с квартирой - РИА Новости, 16.12.2025
14:53 16.12.2025
https://ria.ru/20251216/dolina-2062391009.html
СМИ раскрыли, что произошло с Долиной из-за скандала с квартирой
СМИ раскрыли, что произошло с Долиной из-за скандала с квартирой - РИА Новости, 16.12.2025
СМИ раскрыли, что произошло с Долиной из-за скандала с квартирой
У певицы Ларисы Долиной отменяются концерты из-за скандала с квартирой, сообщает Telegram-канал Baza. РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T14:53:00+03:00
2025-12-16T14:53:00+03:00
дубай
москва
лариса долина
московский городской суд
дело о квартире долиной
россия
общество
дубай
москва
россия
дубай, москва, лариса долина, московский городской суд, дело о квартире долиной, россия, общество
Дубай, Москва, Лариса Долина, Московский городской суд, Дело о квартире Долиной, Россия, Общество
СМИ раскрыли, что произошло с Долиной из-за скандала с квартирой

Baza: у Долиной отменяются концерты на фоне скандала с квартирой

Певица Лариса Долина
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Певица Лариса Долина. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. У певицы Ларисы Долиной отменяются концерты из-за скандала с квартирой, сообщает Telegram-канал Baza.
«
"У Ларисы Долиной отменились четыре новогодних концерта в Дубае и слетели семь броней на корпоративы на фоне скандала с квартирой", — говорится в публикации.
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Суд предложил Лурье взыскивать убытки по делу Долиной с мошенников
08:45
В конце ноября источник сообщал, что за новогодние выступления певица могла бы заработать ту же сумму, что она заплатила мошенникам.

Афера с квартирой Долиной

Долина оказалась в центре общественного внимания летом прошлого года, когда заявила, что стала жертвой мошенников, заставивших ее продать квартиру в центре Москвы. Аферисты "обрабатывали" артистку в течение четырех месяцев и под предлогом сохранения денег уговорили перевести на "безопасные счета" и передать курьеру сбережения и средства от продажи недвижимости. Общий ущерб оценивается как минимум в 317 миллионов рублей.
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Ассоциация юристов заявила о грубой ошибке в деле Долиной
02:52
По заявлению певицы возбудили уголовное дело. Первой задержали курьера Анжелу Цырульникову, позже еще трех фигурантов — Артура Каменецкого, Андрея Основу и Дмитрия Леонтьева. В конце ноября этого года Балашихинский городской суд приговорил их к лишению свободы на срок от четырех до семи лет и оштрафовал каждого на 900 тысяч рублей.
Также Долина оспорила сделку по продаже квартиры и восстановила право собственности. Мосгорсуд и Второй кассационный суд признали это решение законным. В итоге Полина Лурье, купившая квартиру артистки, осталась без денег и жилья и обратилась в высшую инстанцию. Заседание назначили на 16 декабря.
Пятого декабря певица заявила в эфире Первого канала, что намерена вернуть покупательнице все 112 миллионов рублей, но не уточнила срок и то, как это будет сделано — сразу или частями.
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Росреестр рассказал, как дело Долиной повлияло на сделки со вторичкой
00:00
 
ДубайМоскваЛариса ДолинаМосковский городской судДело о квартире ДолинойРоссияОбщество
 
 
