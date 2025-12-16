СМИ раскрыли, что произошло с Долиной из-за скандала с квартирой

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. У певицы Ларисы Долиной отменяются концерты из-за скандала с квартирой, сообщает Telegram-канал Baza.
"У Ларисы Долиной отменились четыре новогодних концерта в Дубае и слетели семь броней на корпоративы на фоне скандала с квартирой", — говорится в публикации.
В конце ноября источник сообщал, что за новогодние выступления певица могла бы заработать ту же сумму, что она заплатила мошенникам.
Афера с квартирой Долиной
Долина оказалась в центре общественного внимания летом прошлого года, когда заявила, что стала жертвой мошенников, заставивших ее продать квартиру в центре Москвы. Аферисты "обрабатывали" артистку в течение четырех месяцев и под предлогом сохранения денег уговорили перевести на "безопасные счета" и передать курьеру сбережения и средства от продажи недвижимости. Общий ущерб оценивается как минимум в 317 миллионов рублей.
По заявлению певицы возбудили уголовное дело. Первой задержали курьера Анжелу Цырульникову, позже еще трех фигурантов — Артура Каменецкого, Андрея Основу и Дмитрия Леонтьева. В конце ноября этого года Балашихинский городской суд приговорил их к лишению свободы на срок от четырех до семи лет и оштрафовал каждого на 900 тысяч рублей.
Также Долина оспорила сделку по продаже квартиры и восстановила право собственности. Мосгорсуд и Второй кассационный суд признали это решение законным. В итоге Полина Лурье, купившая квартиру артистки, осталась без денег и жилья и обратилась в высшую инстанцию. Заседание назначили на 16 декабря.
Пятого декабря певица заявила в эфире Первого канала, что намерена вернуть покупательнице все 112 миллионов рублей, но не уточнила срок и то, как это будет сделано — сразу или частями.