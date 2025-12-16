Назван размер долга, с которым не выпустят за границу

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Запретить выезд из России могут из-за долга, в том числе по алиментам, в десять тысяч рублей, рассказал РИА Новости председатель Общественного совета при ФССП России Гуреев Владимир.

Эксперт предупредил, что ограничение на выезд должника из Российской Федерации устанавливается только в случае неисполнения им требований исполнительного документа в срок, установленный судебным приставом-исполнителем для добровольного исполнения.

"Приставы выносят ограничения на выезд из России , если у гражданина имеется долг, превышающий десять тысяч рублей, по взысканию алиментов, возмещению вреда жизни или здоровью, возмещению вреда в связи со смертью кормильца, имущественному ущербу и (или) моральному вреду, и по иным долгам - 30 тысяч рублей", - рассказал Гуреев.