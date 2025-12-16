Рейтинг@Mail.ru
Додик назвал Боснию и Герцеговину нереальным проектом - РИА Новости, 16.12.2025
14:08 16.12.2025
Додик назвал Боснию и Герцеговину нереальным проектом
2025-12-16T14:08:00+03:00
2025-12-16T14:08:00+03:00
в мире
милорад додик
нато
босния и герцеговина
балканы
россия
босния и герцеговина
балканы
россия
в мире, милорад додик, нато, босния и герцеговина, балканы, россия
В мире, Милорад Додик, НАТО, Босния и Герцеговина, Балканы, Россия
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик
Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Босния и Герцеговина - нереальный проект, от которого боснийские сербы должны отречься, считает лидер правящей в Республике Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) партии "Союз независимых социал-демократов" Милорад Додик.
"Мы, сербы, здесь находимся в процессе народно-освободительной борьбы, освобождения. Борьба имеет политический характер, но нас и дальше держат в подневольном, униженном положении. Так что сербы должны сегодня отречься от Боснии и Герцеговины. Это нереальный проект, который и не должен существовать", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Как отметил Додик, боснийских сербов, желавших создания независимого государства в 90-е годы, за стол переговоров заставили сесть бомбардировками, организованными странами НАТО. При этом он подчеркнул, что соглашения об урегулировании на Балканах не уважаются странами Запада и регулярно подрываются, в то время как корректную позицию занимают лишь Россия и Сербия.
"Дейтонское соглашение с первого же дня, со дня своего подписания подверглось полному разрушению. Демонтаж соглашения не прекращался ни на один день", - сказал Додик.
Босния и Герцеговина объявила о выходе из состава Югославии в 1992 году, после чего в республике началась война с участием боснийских мусульман, сербов и хорватов, которая продолжалась до 1995 года. Точное число жертв официально не установлено, различные источники указывают на число свыше 100 тысяч. При участии международного сообщества было подписано мирное Дейтонское соглашение, сформированы Федерация БиГ, Республика Сербская и особый округ Брчко. Во главе государства стоит президиум, состоящий из трех человек: по одному представителю от сербов, хорватов и бошняков (славян-мусульман).
