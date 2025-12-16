Рейтинг@Mail.ru
22:55 16.12.2025
Украинский военный портил автомобили жителей Днепропетровска
Украинский военный портил автомобили жителей Днепропетровска
в мире, днепропетровск, вооруженные силы украины, украина
В мире, Днепропетровск, Вооруженные силы Украины, Украина
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАвтомобиль украинской полиции
Автомобиль украинской полиции - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Автомобиль украинской полиции. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Украинский военный портил автомобили гражданских в Днепропетровске из-за того, что те не отправляют деньги на машины для ВСУ, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"ВСУшники ходят по улицам украинских городов и портят автомобили мирных жителей. Один из таких случаев зафиксирован в Днепропетровске. Дегенерат в военной форме повредил припаркованное авто местной жительницы", - сказал собеседник агентства.
Украинский военный объяснил свое поведение обидой на то, "что гражданские не донатят на авто для военнослужащих".
"Женщине еще повезло, что он был невооружен. Бывали случаи, когда полиции приходилось силой задерживать вооруженных ВСУшников, нарушающих общественный порядок", - сказал представитель силовых структур.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Украинцев обязали вставать на колени перед убитыми военными
29 сентября, 20:37
 
В миреДнепропетровскВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
