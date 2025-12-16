https://ria.ru/20251216/dnepropetrovsk-2062502173.html
Украинский военный портил автомобили жителей Днепропетровска
Украинский военный портил автомобили жителей Днепропетровска - РИА Новости, 16.12.2025
Украинский военный портил автомобили жителей Днепропетровска
Украинский военный портил автомобили гражданских в Днепропетровске из-за того, что те не отправляют деньги на машины для ВСУ, сообщили РИА Новости в российских... РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T22:55:00+03:00
2025-12-16T22:55:00+03:00
2025-12-16T22:55:00+03:00
в мире
днепропетровск
вооруженные силы украины
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150829/26/1508292693_0:172:3029:1876_1920x0_80_0_0_d05160234121d66ab241bb142f856f61.jpg
https://ria.ru/20250929/koleni-2045239836.html
днепропетровск
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150829/26/1508292693_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_2c11166d6e57b2c1237b0f7f78878442.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днепропетровск, вооруженные силы украины, украина
В мире, Днепропетровск, Вооруженные силы Украины, Украина
Украинский военный портил автомобили жителей Днепропетровска
РИА Новости: в Днепропетровске украинский военный портил автомобили гражданских
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Украинский военный портил автомобили гражданских в Днепропетровске из-за того, что те не отправляют деньги на машины для ВСУ, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
«
"ВСУ
шники ходят по улицам украинских городов и портят автомобили мирных жителей. Один из таких случаев зафиксирован в Днепропетровске
. Дегенерат в военной форме повредил припаркованное авто местной жительницы", - сказал собеседник агентства.
Украинский военный объяснил свое поведение обидой на то, "что гражданские не донатят на авто для военнослужащих".
"Женщине еще повезло, что он был невооружен. Бывали случаи, когда полиции приходилось силой задерживать вооруженных ВСУшников, нарушающих общественный порядок", - сказал представитель силовых структур.