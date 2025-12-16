МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Украинский военный портил автомобили гражданских в Днепропетровске из-за того, что те не отправляют деньги на машины для ВСУ, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

« ВСУ шники ходят по улицам украинских городов и портят автомобили мирных жителей. Один из таких случаев зафиксирован в Днепропетровске . Дегенерат в военной форме повредил припаркованное авто местной жительницы", - сказал собеседник агентства.

Украинский военный объяснил свое поведение обидой на то, "что гражданские не донатят на авто для военнослужащих".